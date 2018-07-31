31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за первое полугодие суды оправдали 43 человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Основными поводами для оправдания, как и в предыдущие годы, стали отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении. При этом больше всего оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека - 16 (один человек оправдан по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства - 11, собственности и порядка осуществления экономической деятельности - 6.

В первом полугодии в производстве судов республики было свыше 23 тыс. уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено более 20 тыс. человек. Причем это более чем на 1 тыс. человек (или 5,1%) меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Как и прежде, основную массу составляют осужденные за менее тяжкие (59,9%) и не представляющие большой общественной опасности (28,3%) преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил 11,8% от общего количества лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры.-0-