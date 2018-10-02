В Беларуси за пять лет реконструируют 32 моста

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за пять лет будут реконструированы 32 моста, сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Анатолий Сивак, планируется реконструкция 32 мостов на республиканских дорогах. "Наша задача - за 5 лет эти 32 моста сделать. С Европейским банком реконструкции и развития провели переговоры, они дали согласие на заключение соглашения", - сказал министр.

Сейчас на каждый мост предстоит сделать обоснование инвестиций, подписать соответствующее соглашение о кредитовании. Эта работа по реконструкции не будет одномоментной, отметил министр. Нельзя парализовать перемещение людей по стране. "У нас есть такой план, он на карте положен - мы знаем, как будем это делать", - добавил министр. Он уточнил, что речь идет не просто о косметическом ремонте, а замене несущих конструкций на те, которые будут выдерживать более высокую нагрузку.

Кроме того, планируется расширить самый проблемный на сегодня в плане интенсивности движения участок - дорогу между Логойском и Плещеницами. Дорога будет расширена до первой категории, там появятся 4 полосы.

Анатолий Сивак сегодня на заседании осенней сессии Палаты представителей представил законопроект о ратификации кредитного соглашения, касающегося проекта реконструкции автомобильной дороги Р80 Слобода-Паперня, между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития. Привлечение в рамках достигнутых договоренностей займа в размере 42,45 млн евро позволит выполнить реконструкцию этого участка автодороги протяженностью 14,77 км. После окончания работ трасса должна соответствовать I категории автомобильных дорог, что будет завершающим этапом строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. В частности, проект предусматривает увеличение полос движения с двух до четырех, устройство двухуровневых развязок и элементов дорожной безопасности, соответствующих европейским стандартам.-0-