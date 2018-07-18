В Беларуси за пять лет в лесах разыскивали более 1 тыс. человек

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние пять лет в лесах разыскивали более 1 тыс. человек, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации разыскной работы главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Дмитрий Крюков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего за последние пять лет нами осуществлялся розыск более 1 тыс. граждан, которые заблудились в лесах при сборе ягод и грибов. К сожалению, 37 из них нам не удалось найти", - сказал Дмитрий Крюков.

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