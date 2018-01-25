В Беларуси за полтора месяца от гололедных и холодовых травм пострадали около 5 тыс. человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние полтора месяца от гололедных и холодовых травм пострадали около 5 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"С 11 декабря по 24 января в учреждения здравоохранения по поводу гололедных и холодовых травм обратились 4940 человек. При этом гололедные травмы получили около 4,5 тыс.", - сказала пресс-секретарь. Среди пострадавших около 700 человек - дети. Почти 1 тыс. пациентов была госпитализирована, остальные получили помощь амбулаторно.

Как сообщалось, ночь на 24 января стала самой холодной нынешней зимой. В ближайшие дни погода будет меняться, температура воздуха повышается.

Министерство здравоохранения призывает водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, а пешеходов - быть более внимательными при передвижении. Любителей подледного лова предупреждают, что перемена температурного режима делает лед хрупким, а употребление алкоголя может привести к холодовой травме.

Минздрав рекомендует родителям не отпускать детей одних кататься с горок на тюбингах. Развлечение может оказаться небезопасным: падение с тюбинга порой приводит к ушибам и травмам. Также стоит убедиться, что горка не выходит на проезжую часть.-0-