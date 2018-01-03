В Беларуси заболеваемость ОРИ находится на низком уровне

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси находится на низком уровне, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

На данный момент заболеваемость ОРИ ниже показателя предыдущей недели приблизительно на 28%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ниже на 36%.

"Вирусов гриппа не выделяется. В основном регистрируются вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и микоплазма", - сказала Инна Карабан. В Европе ситуация также достаточно спокойная. Подъем заболеваемости ОРИ и гриппом ожидается в конце января - начале февраля.

По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава Елены Давидовской, заболеваемость инфекциями нижних дыхательных путей, к которым относится и пневмония, находится в рамках обычной сезонной ситуации. Показатель заболеваемости пневмониями примерно стабилен в течение последних десяти лет, отмечается лишь некоторое увеличение в период с середины зимы до начала весны.-0-