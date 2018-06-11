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В Беларуси завершается проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива

Общество 11.06.2018 | 13:26
Во время подписание сертификатов
Во время подписание сертификатов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается совместный с ОБСЕ проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива. Соответствующие сертификаты подписаны сегодня в Министерстве обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков

Во время церемонии подписания сертификатов
Во время церемонии подписания сертификатов

Во время церемонии подписания сертификатов
Во время церемонии подписания сертификатов

Подписи под документами поставили министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко и генеральный директор предприятия "Техноазот" Сергей Ушаков. В мероприятии также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Директор по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко
Директор по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Республике Беларусь Кристина Юханнессон
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Республике Беларусь Кристина Юханнессон

"Совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Швецией, а также с российским предприятием "Техноазот" в течение 2017 года мы смогли вывезти для последующей утилизации и переработки почти 690 т компонентов жидкого ракетного топлива, находящихся на хранении в Вооруженных Силах Беларуси", - проинформировал Андрей Равков.

Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ОБСЕ по совместному проекту ликвидации запасов компонентов жидкого ракетного топлива был подписан в июне 2015 года во время визита в Минск генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера. Документ стал основой для дальнейшей реализации совместного проекта. "Также важную роль в реализации проекта сыграла шведская сторона, выступившая финансовым донором. В соответствии с заключенным трехсторонним контрактом в декабре 2016 года и технической договоренностью в феврале 2017 года компоненты жидкого ракетного топлива самин и ТМ-185 общим объемом более 187 т были вывезены с территории республики и утилизированы методом сжигания на заводах Швеции. Таким образом, по состоянию на 9 ноября 2017 года горючее самин и ТМ-185 были в полном объеме вывезены на утилизацию с территории страны", - подчеркнул министр обороны.

Сертификат подписывает генеральный директор предприятия "ТЕХНОАЗОТ" Сергей Ушаков.
Сертификат подписывает генеральный директор предприятия "ТЕХНОАЗОТ" Сергей Ушаков.

Окислитель ракетного топлива меланж для переработки вывозился в Россию. Его последняя пятая партия в объеме 92 т была отгружена в декабре 2017 года. "Реализованный совместный проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива способствует укреплению безопасности в Восточно-Европейском регионе", - заключил Андрей Равков.

Здание Министерства обороны Республики Беларусь
Здание Министерства обороны Республики Беларусь

Марсель Пешко в свою очередь поздравил собравшихся с достигнутыми результатами по вывозу высокотоксичных компонентов жидкого ракетного топлива с территории Беларуси. "Эти химические вещества представляли угрозу окружающей среде и населению. Кроме того, в Беларуси не было технических возможностей справиться с этой задачей самостоятельно. Мы в Минске, особенно в Министерстве обороны, встретились с огромной поддержкой, профессионализмом, конструктивным подходом, благодаря чему нам удалось вместе реализовать этот проект. Беларусь теперь - один из европейских лидеров в этом направлении и может передать свой опыт другим странам", - сказал он.

Кристина Юханнессон также отметила, что Швеция активно работает в сфере охраны окружающей среды, в том числе и на международной арене. "В данном случае помощь была предоставлена с целью укрепления природоохранной безопасности и устойчивости Беларуси. Сумма финансовой помощи в рамках этого проекта составила 1,3 млн евро", - констатировала она.

Кроме этого, во время торжественного мероприятия, приуроченного к завершению проекта по утилизации, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и ОБСЕ в военной сфере.-0-

Фото Андрея Покумейко

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Министерство обороны, проект, топливо
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