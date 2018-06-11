В Беларуси завершается проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается совместный с ОБСЕ проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива. Соответствующие сертификаты подписаны сегодня в Министерстве обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков

Во время церемонии подписания сертификатов

Во время церемонии подписания сертификатов

Подписи под документами поставили министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко и генеральный директор предприятия "Техноазот" Сергей Ушаков. В мероприятии также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Директор по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Республике Беларусь Кристина Юханнессон

"Совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Швецией, а также с российским предприятием "Техноазот" в течение 2017 года мы смогли вывезти для последующей утилизации и переработки почти 690 т компонентов жидкого ракетного топлива, находящихся на хранении в Вооруженных Силах Беларуси", - проинформировал Андрей Равков.

Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ОБСЕ по совместному проекту ликвидации запасов компонентов жидкого ракетного топлива был подписан в июне 2015 года во время визита в Минск генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера. Документ стал основой для дальнейшей реализации совместного проекта. "Также важную роль в реализации проекта сыграла шведская сторона, выступившая финансовым донором. В соответствии с заключенным трехсторонним контрактом в декабре 2016 года и технической договоренностью в феврале 2017 года компоненты жидкого ракетного топлива самин и ТМ-185 общим объемом более 187 т были вывезены с территории республики и утилизированы методом сжигания на заводах Швеции. Таким образом, по состоянию на 9 ноября 2017 года горючее самин и ТМ-185 были в полном объеме вывезены на утилизацию с территории страны", - подчеркнул министр обороны.

Сертификат подписывает генеральный директор предприятия "ТЕХНОАЗОТ" Сергей Ушаков.

Окислитель ракетного топлива меланж для переработки вывозился в Россию. Его последняя пятая партия в объеме 92 т была отгружена в декабре 2017 года. "Реализованный совместный проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива способствует укреплению безопасности в Восточно-Европейском регионе", - заключил Андрей Равков.

Здание Министерства обороны Республики Беларусь

Марсель Пешко в свою очередь поздравил собравшихся с достигнутыми результатами по вывозу высокотоксичных компонентов жидкого ракетного топлива с территории Беларуси. "Эти химические вещества представляли угрозу окружающей среде и населению. Кроме того, в Беларуси не было технических возможностей справиться с этой задачей самостоятельно. Мы в Минске, особенно в Министерстве обороны, встретились с огромной поддержкой, профессионализмом, конструктивным подходом, благодаря чему нам удалось вместе реализовать этот проект. Беларусь теперь - один из европейских лидеров в этом направлении и может передать свой опыт другим странам", - сказал он.

Кристина Юханнессон также отметила, что Швеция активно работает в сфере охраны окружающей среды, в том числе и на международной арене. "В данном случае помощь была предоставлена с целью укрепления природоохранной безопасности и устойчивости Беларуси. Сумма финансовой помощи в рамках этого проекта составила 1,3 млн евро", - констатировала она.

Кроме этого, во время торжественного мероприятия, приуроченного к завершению проекта по утилизации, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и ОБСЕ в военной сфере.-0-

Фото Андрея Покумейко