7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской армии сейчас служат более 4 тыс. женщин, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Сегодня в стране нет сферы деятельности, где бы женщины не играли важной роли. Значимый вклад вносят наши женщины в обеспечение военной безопасности государства, проходя военную службу в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь. В настоящее время в белорусской армии служат более 4 тыс. женщин. Причем свыше 600 из них носят офицерские погоны, более 1 тыс. являются прапорщиками и более 2,3 тыс. проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что накануне Дня женщин во всех воинских коллективах пройдут торжественные мероприятия, посвященные этому празднику.

"Подавляющее большинство офицеров-женщин проходят службу в должностях военных врачей, психологов, переводчиков, юристов и связистов. Но их служебная деятельность не ограничивается только этими специальностями. Перечень военно-учетных специальностей офицерского состава Вооруженных Сил, действующий в настоящее время, предусматривает возможность прохождения женщинами воинской службы на должностях командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, педагогического и медицинского профилей. Сегодня у женщин есть реальная возможность стать офицером. Главное, чтобы возраст претенденток не превышал 35 лет, а высшее образование было родственным армейской специальности", - сказали в министерстве.

На протяжении нескольких лет осуществляется набор девушек в Военную академию и на военные факультеты гражданских высших учебных заведений. На сегодняшний день 23 девушки-курсанта проходят обучение в Военной академии (9 девушек обучаются на авиационном факультете, 10 - на факультете связи и автоматизированных систем управления и 4 - на общевойсковом факультете).

Самой многочисленной в армии по-прежнему остается категория женщин, которые проходят службу на должностях солдат и сержантов. Их прием осуществляется в добровольном порядке на контрактной основе.

Подготовка женщин-прапорщиков с 2003 года ведется и на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. "В процессе прохождения службы женщины пользуются теми же правами, что и мужчины, наравне с ними выполняя должностные обязанности", - констатировали в ведомстве.-0-