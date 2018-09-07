В Беловежской пуще восстанавливают популяцию редчайшего растения - астранции большой

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще путем репатриации восстанавливают популяцию редчайшего растения - астранции большой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт национального парка.

Астранция большая (Astrantia major L.) является реликтовым видом первой категории охраны, который находится на грани полного исчезновения в Беларуси. Единственное место в стране, где достоверно отмечено произрастание этого растения в дикой природе, - Беловежская пуща. Восстановление популяции проводится по научно-социальному проекту "Зялёныя скарбы Беларусi", которым занимаются сотрудники научного отдела нацпарка и представители Центрального ботанического сада НАН.

"В основе метода лежит вселение исчезающего вида в природные экосистемы в районе его бывшего местообитания. Для этого была разработана система сохранения и воспроизведения генофонда популяции в соответствии с местной спецификой, выращено необходимое количество гетерогенных сеянцев и определена методика переноса растений из условий ex situ в in situ с соблюдением норм экологической безопасности", - пояснили в национальном парке.

Семена астранции сотрудники ботанического сада взяли еще несколько десятков лет назад. Таким образом для восстановления популяции использовались растения - прямые потомки аборигенных пущанских. Их высадили на территории Королево-Мостовского лесничества. "Подходящие места, оптимальные по совокупности фитоценотических и экологических характеристик, искали на протяжении всего лета. Мы понимали, что без экстренного вмешательства науки через пару-тройку лет астранция исчезнет из флоры Беларуси", - отметили специалисты.-0-