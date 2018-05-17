В БГЭУ планируют развивать модель предпринимательского университета

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном экономическом университете планируют развивать модель предпринимательского университета. Об этом заявил ректор БГЭУ Владимир Шимов во время XI Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш университет в этом году стал участником экспериментального проекта по формированию в Беларуси модели предпринимательского университета, который проводится под эгидой Министерства образования. Эксперимент рассчитан на 5 лет, и его итогом должна стать новая модель университета, который в условиях формирования общества знаний более не является только учебной организацией, а объединяет в себе три приоритетные функции - учебной деятельности, исследовательского центра и предпринимательской организации", - пояснил Владимир Шимов. Такой подход соответствует образовательной модели "Университет 3.0".

Ректор напомнил, что в БГЭУ уже создан центр научных исследований, осуществляющий научное сопровождение и реализацию исследуемых тем и программ, работает научная лаборатория, студенческий бизнес-инкубатор. "В стадии формирования находятся два исследовательских центра. Мы планируем сформировать инновационную инфраструктуру, обеспечивающую коммерциализацию исследовательских проектов и подготовку студентов, готовых к предпринимательской деятельности", - подчеркнул он.

Владимир Шимов рассказал, что тема образования будет обсуждаться на одной из шести панельных дискуссий, которые пройдут во время конференции.

XI Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость" проходит в Белорусском государственном экономическом университете. В текущем году мероприятие приурочено к празднованию 85-летия БГЭУ. В конференции принимают участие более 400 человек из семи стран мира.-0-