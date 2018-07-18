В БГПУ ожидают роста проходных баллов на 20-40 пунктов

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка в нынешнем году ожидают увеличения проходных баллов на 20-40 пунктов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.
"Ожидается, что проходные баллы возрастут на 20-40 пунктов. Например, по специальности "Психология" уже можно говорить, что проходной балл составит 319 пунктов, в прошлом году он равнялся 282, на "Логопедии" ожидается 300 баллов, в прошлом году было 264", - проинформировали в БГПУ.
В вуз по состоянию на 18.00 17 июля заявления подали более 2,5 тыс. абитуриентов. План приема в вузе на бюджетную дневную форму обучения составляет 800 мест, на заочную бюджетную - 145. "Учиться у нас пожелали 156 медалистов и обладателей дипломов ссузов с отличием. Поступать к нам на льготных условиях будут 166 выпускников профильных классов педагогической направленности, это почти на 60% больше, чем в прошлом году. Из выпускников педклассов 25% - это юноши", - отметили в пресс-службе.
В вузе ожидают, что конкурс по некоторым специальностям составит более 10 человек на место.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.312 BYN
|2.306 BYN
|2.315 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1609 BYN
|3.147 BYN
|3.165 BYN