В БГПУ ожидают роста проходных баллов на 20-40 пунктов

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка в нынешнем году ожидают увеличения проходных баллов на 20-40 пунктов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Ожидается, что проходные баллы возрастут на 20-40 пунктов. Например, по специальности "Психология" уже можно говорить, что проходной балл составит 319 пунктов, в прошлом году он равнялся 282, на "Логопедии" ожидается 300 баллов, в прошлом году было 264", - проинформировали в БГПУ.

В вуз по состоянию на 18.00 17 июля заявления подали более 2,5 тыс. абитуриентов. План приема в вузе на бюджетную дневную форму обучения составляет 800 мест, на заочную бюджетную - 145. "Учиться у нас пожелали 156 медалистов и обладателей дипломов ссузов с отличием. Поступать к нам на льготных условиях будут 166 выпускников профильных классов педагогической направленности, это почти на 60% больше, чем в прошлом году. Из выпускников педклассов 25% - это юноши", - отметили в пресс-службе.

В вузе ожидают, что конкурс по некоторым специальностям составит более 10 человек на место.-0-