27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном технологическом университете создан Республиканский научно-практический центр нефтехимических технологий и производств. Об этом сегодня журналистам сообщил ректор вуза Игорь Войтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В БГТУ создан Республиканский научно-практический центр нефтехимических технологий и производств (РНПЦ) в целях повышения эффективности деятельности нефтехимического комплекса Беларуси, его конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, обеспечения научно-технического сопровождения развития предприятий, входящих в состав концерна "Белнефтехим", а также координации и оптимизации деятельности функционирующих на базе университета отраслевых научных лабораторий, испытательных центров. Его создание позволит углубить сотрудничество университетов с предприятиями реального сектора экономики страны в рамках реализации концепции "Университет 3.0", - проинформировал Игорь Войтов.

Среди задач центра - стратегическое планирование и прогнозирование развития нефтехимического комплекса Беларуси, маркетинговый анализ программ развития концерна "Белнефтехим" и предприятий, входящих в его состав на основе мировых тенденций, опыта ведущих мировых производителей, передовых технологий и оборудования. Центр также будет заниматься разработкой инвестиционных проектов развития предприятий и организаций нефтехимического комплекса, их мониторингом и научно-техническим сопровождением. Кроме этого, РНПЦ займется внедрением ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработкой новых композиционных, эластомерных и конструкционных материалов с улучшенными физико-математическими и потребительскими свойствами, в том числе на основе нанотехнологий.

РНПЦ обеспечит реализацию образовательных программ высшего и послевузовского образования по профильным специальностям университета в части интеграции практической подготовки и научно-исследовательской работы. В образовательный процесс по профильным специальностям будут внедрены инновационные технологии, это позволит усилить практическую направленность подготовки специалистов для организаций, входящих в состав концерна "Белнефтехим".

Возможность использования разработок нового центра БГТУ университетами и предприятиями Татарстана обсуждается сегодня во время визита делегации республики во главе с помощником Президента Татарстана Ринатом Сабировым. В настоящее время БГТУ сотрудничает с двумя университетами республики: Казанским национальным технологическим университетом и Казанским национальным техническим университетом. Область сотрудничества охватывает программы создания новых композиционных материалов и цементов с особыми свойствами. В ближайшей перспективе стороны намерены расширить сотрудничество в области информационных технологий, биотехнологий, химической переработки древесины.-0-