В БГУ на "мировую экономику" проходной балл составил 387

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете состоялось первое заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов на дневную и заочную бюджетную форму обучения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Подведены итоги зачисления на факультеты: международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, а также в Институт теологии им. св.Кирилла и Мефодия. "На факультет международных отношений зачислены 67 абитуриентов. На специальности "мировая экономика" проходной балл составил 387, на "международные отношения" - 383, "международное право" - 382", - проинформировали в вузе.
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