31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ вновь появится факультет журналистики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В Белгосуниверситете 30 мая состоялся круглый стол, посвященный вопросам подготовки журналистских кадров. Участие в нем приняли первый заместитель министра информации Павел Легкий ректор БГУ Андрей Король, руководители ведущих белорусских СМИ, преподаватели. "Они коллегиально приняли решение о сохранении узнаваемого и ставшего брендом названия - факультет журналистики", - рассказали в пресс-службе. Вопрос о названии факультета оставался открытым после реорганизации Института журналистики.

Во время круглого стола затрагивалась проблема невостребованности научных исследований факультета. Первый заместитель министра информации в этой связи подчеркнул, что сегодня министерству не хватает медиаметрического анализа современных медиа. "Эта научная отрасль не развивается в стране, а нам важно понимать и видеть все движения и изменения, происходящие в медиапространстве", - сказал Павел Легкий. Планируется разработать перечень приоритетных тем научных исследований и создать совместно с советом молодых ученых экспериментальный исследовательский центр медиаметрии.

Рассматривались также вопросы современных компетенций, навыков и умений выпускников факультета. Многим видится востребованность журналиста в его творческой универсальности, умении работать в различных информационных средах и коммуникационных полях. Участники круглого стола считают, что для подготовки такого специалиста необходимо изменить содержательный компонент учебных программ. Ректор БГУ Андрей Король, комментируя предложенные идеи, подчеркнул необходимость расширения и внедрения в образование новых методик и технологий для раскрытия творческого потенциала студента. "Мотивация к учебе зависит от возможностей самореализации. Одной из стратегических целей в БГУ является создание образовательной среды, которая позволит каждому молодому человеку выявить и раскрыть свой потенциал средствами учебных предметов", - пояснил он.

Андрей Король

Результатом круглого стола стало принятие решений, касающихся содержательного, образовательного и научного компонентов подготовки журналистских кадров. Их реализация начнется с сентября. Планируется, что рабочие встречи с представителями СМИ по актуальным вопросам медиаобразования будут проходить на регулярной основе.-0-