В бюджет ФСЗН с учетом повышения пенсионного возраста в 2017 году дополнительно поступило около Br100 млн - депутат

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси с учетом повышения пенсионного возраста в 2017 году дополнительно поступило около Br100 млн. Об этом сегодня журналистам сообщила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Нижевич пояснила, что говорить о скачке поступлений не стоит, поскольку в Беларуси предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста. "Но в среднем где-то Br100 млн с учетом дополнительного полугода поступило в 2017 году в доходы бюджета", - сказала депутат.

В 2017 году доходы бюджета фонда составили Br12,5 млрд, расходы - Br12,3 млрд. В процессе исполнения показатели бюджета уточнялись - доходы были уменьшены на Br478,4 млн, расходы - на Br399,7 млн. В целом за 2017 год бюджет фонда был исполнен с профицитом в Br197,8 млн.

Палата представителей сегодня приняла в одном чтении проект закона об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси за 2017 год. В аналогичном порядке был принят пакет бюджетных документов - законопроекты об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда гражданской авиации за минувший год.

Как сообщалось, пенсионный возраст в Беларуси был повышен с 1 января 2017 года. Соответствующий указ №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения" предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет.-0-