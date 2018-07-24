В БНТУ на бюджет факультета маркетинга конкурс составил 8 человек на место

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете на факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства на дневном бюджетном отделении конкурс составил 8 человек на место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На специальности "архитектура" одноименного факультета конкурс был 4,35 человека на место. На специальности "программное обеспечение информационных технологий" (факультет информационных технологий и робототехники) - 3,77. Конкурс на дневную сокращенную форму обучения составил 1,53 человека на место. На заочной бюджетной форме обучения самый высокий показатель на строительном факультете на специальности "промышленное и гражданское строительство" - 1,6.

Максимальный балл, с которым абитуриенты пришли на дневную бюджетную форму обучения: энергетический факультет - 377, факультет технологий управления и гуманитаризации - 368, такой же и на факультет информационных технологий и робототехники, автотракторный факультет - 366.

В Белгосуниверситете состоялось очередное зачисление на дневную и заочную бюджетную формы обучения. В этот раз на биологический, химический, физический факультеты, а также на отдельные специальности Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова.

На специальности химического факультета зачислены 150 абитуриентов, среди них 20 человек приняты без экзаменов и один по целевому приему. На группу специальностей по объединенному конкурсу проходной балл составил 287 (в 2017 году - 313). Так, для того, чтобы поступить на дневной бюджет на "химию лекарственных соединений", абитуриент должен был набрать не менее 356 баллов, (в 2017 году - 314), на "химию (направление - фармацевтическая деятельность)" и "фундаментальную химию" - по 343 (343 и 350 соответственно). На специальность "химия (направление - научно-производственная деятельность)" проходной балл составил 326 (323).

Студентами дневной формы биологического факультета стали 160 абитуриентов, 32 человека были зачислены без экзаменов и 2 по целевому приему. Проходной балл - 308 (в 2017 году - 284). На специальность "биология (направление - биотехнология)" он составил 323 (309), "биохимия" - 321 (313), "микробиология" - 314 (300).

На физфак по объединенному конкурсу зачислены 150 абитуриентов, из них три абитуриента по целевому приему. Проходной балл составил 221 (в 2017 году - 244). На специальности "компьютерная физика" проходные баллы были 285 (282), "ядерные физика и технологии" - 265 (263), "физика (направление - научно-исследовательская деятельность)" - 232 (260).

В МГЭИ им. А.Д.Сахарова по общему конкурсу с физическим факультетом на 23 июля зачислены 30 человек: 15 на специальность "медицинская физика" и столько же на "ядерную и радиационную безопасность". Проходной балл составил 195.-0-