В более 90% воинских частей преступлений и происшествий нет - Равков

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В более 90% воинских частей преступлений и происшествий нет. Об этом сегодня журналистам заявил министр обороны Андрей Равков во время встречи с руководителями республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В более 90% воинских частей преступлений и происшествий нет. Подавляющее большинство подразделений являются настоящими центрами обучения и воспитания военнослужащих", - сказал Андрей Равков.

В течение года не раз говорилось о происшествии в 72 ОУЦ и мерах, принимаемых военным ведомством по поддержанию правопорядка. "Даже единичные факты гибели, вне зависимости от их причин, - это трагедия и предмет глубокого анализа для принятия мер по предотвращению происшествий. Что же было реально? Было злоупотребление властью и ненадлежащее выполнение обязанностей по поддержанию уставного порядка, полная бесконтрольность за личным составом со стороны должностных лиц конкретной учебной танковой роты, прежде всего командира, который сам оказался на скамье подсудимых. Было халатное отношение к обязанностям со стороны бывших руководителей школы подготовки младших специалистов и самого учебного центра. Имели место факты превышения власти, выразившиеся в грубости, хамстве, нанесении побоев своим подчиненным сержантами, которые закономерно оказались на скамье подсудимых. Было так называемое соматоформное психическое расстройство военнослужащего. За непринятие мер по поддержанию правопорядка виновные лица уже понесли наказание, а те, чьи действия или бездействия содержат признаки преступления, ждут решения суда", - отметил министр обороны.

Андрей Равков подчеркнул, что эти правонарушения не являются системными. "4-я учебная танковая рота располагается на том же этаже казармы, где и 3-я рота, в которой проходил службу Александр Коржич. Но в 4-й роте нет ни одного правонарушения. Доскональную проверку в этом отношении проводили и Следственный комитет, и прокуратура, и комиссия военного ведомства. Рота укомплектована такими же военнослужащими срочной службы, выполняет аналогичные задачи. Разница лишь в том, что командир подразделения - на своем месте", - рассказал он.

"По поддержанию дисциплины приняты самые решительные меры, в целях профилактики правонарушений возбуждаются уголовные дела по малейшим фактам отступления от устава. При проверке следственными органами было опрошено более 800 человек. С октября 2017 года по линии МВД было опрошено более 18 тыс. военнослужащих срочной военной службы, уволенных в запас, а также их родителей, родственников о наличии правонарушений в армии. По результатам проверок получены основания для возбуждения одного уголовного дела в отношении командира подразделения за уничтожение скоропортящихся продуктов питания, принадлежавших военнослужащему, а также одного дела по факту хищения мобильного телефона", - добавил министр.

В 2017 году было возбуждено 36 уголовных дел по ст.443 УК по фактам нарушений уставных правил взаимоотношений. В этом году возбуждено 29 уголовных дел по той же статье.

"Что касается гибели личного состава, пусть это самые низкие показатели за четверть века, но даже единичные факты смерти оправдать и объяснить нельзя. Для меня это трагедия. В том числе смерть военнослужащего в 120-й отдельной механизированной бригаде. Из-за нарушений правил обращения с оружием погиб механик-водитель рядовой Дмитрий Удод. Этот трагический случай пытались связать со смертью Александра Коржича. Эти две гибели никак не связаны между собой", - проинформировал Андрей Равков.

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