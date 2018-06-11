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В Брюсселе белорусскому бренду "Сваяк" вручены две Золотые Звезды "За превосходный вкус"

Общество 11.06.2018 | 19:26
Награда конкурса Superior Taste Award – Золотая Звезда "За превосходный вкус". У бренда "Сваяк" – две Золотые Звезды!
Награда конкурса Superior Taste Award – Золотая Звезда "За превосходный вкус". У бренда "Сваяк" – две Золотые Звезды!

В Брюсселе сегодня вручена высокая награда известному белорусскому бренду "Сваяк. Оригинал", который завоевал абсолютное признание в престижном международном конкурсе Superior Taste Award 2018. Эта торговая марка, производимая ЗАО "Минский завод виноградных вин", по результатам тестирования лучшими шеф-поварами и сомелье, которые представляют полтора десятка самых престижных европейских кулинарных ассоциаций, получила сразу две Золотые Звезды "За превосходный вкус".

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий на церемонии награждения в Брюсселе
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий на церемонии награждения в Брюсселе

Премия "За превосходный вкус" - это международное признание пищевых продуктов и напитков, основанное на независимом мнении ведущих шеф-поваров и сомелье. Награда присуждается Международным институтом вкуса и качества (The International Taste & Quality Institute - iTQi), ведущей организацией по экспертной оценке и сертификации пищевых продуктов и напитков со всего мира. И Золотые Звезды "За превосходный вкус" - это система оценок вкуса и качества напитков и продуктов, построенная на принципах присуждения мишленовских звезд лучшим ресторанам. Получить даже одну звезду - это огромная честь для любого производителя, а две Золотые Звезды, как получилось в этом году у белорусского "Сваяка", выводят бренд в узкий круг лучших в мире.

Шеф-повар ресторана L
Шеф-повар ресторана L'Alban Chambon, niché au cœur de l'Hôtel Métropole à Bruxelles.

Получая награду в Брюсселе, генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий подчеркнул, что это уже второй бренд крепких напитков предприятия, оцененный сразу двумя Золотыми Звездами "За превосходный вкус", - в прошлом году такую награду завоевала торговая марка "Мѣнскъ", созданная специально к 950-летию белорусской столицы. Руководитель компании отметил, что к успеху на международной арене предприятие целенаправленно шло все годы своей работы, планомерно повышая качество выпускаемой продукции. Сегодня на Минском заводе виноградных вин создано производство крепких напитков по замкнутому циклу - от выпуска спирта, приготовления ароматных настоев до розлива конечной продукции, и на каждом этапе реализуется жесткий и бескомпромиссный контроль качества как ингредиентов, так и технологических процессов. "Искушенного покупателя на мировых рынках сегодня можно удивить только одним - отменными характеристиками продукта. Благодаря высочайшему качеству нам удалось предложить покупателям продукт, который отвечает самым жестким требованиям. И этот факт раз за разом подтверждается многочисленными наградами различных международных конкурсов и дегустаций, в которых принимает участие наша продукция", - сказал Иван Троцкий.

На каждом этапе производства реализуется жесткий и бескомпромиссный контроль качества как ингредиентов, так и технологических процессов
На каждом этапе производства реализуется жесткий и бескомпромиссный контроль качества как ингредиентов, так и технологических процессов

К слову, буквально за несколько недель до конкурса в Брюсселе это белорусское предприятие праздновало успех в США. На завершившемся в Сан-Франциско Международном дегустационном конкурсе крепких спиртных напитков San Francisco World Spirits Competition 2018 продукция Минского завода виноградных вин была отмечена сразу тремя престижными наградами. Двойную золотую медаль (Double Gold Medal) получил "Сваяк. Премиум", золотая медаль присвоена бренду "Мѣнскъ", а серебряная награда - на счету торговой марки "Налібокі. Крынічная".

Учрежденный в 2000 году, San Francisco World Spirits Competition является крупнейшим на североамериканском континенте и одним из самых престижных в мире конкурсов, который ежегодно собирает профессионалов и знатоков алкогольной отрасли для дегустации продукции ведущих мировых брендов. В его жюри входят самые известные и искушенные эксперты. Алкогольные напитки оцениваются в результате слепой дегустации, обеспечивая таким образом объективность конкурса и беспристрастность результатов.

Отметим, что в этом году было оценено более 2200 наименований алкогольной продукции - наибольшее количество позиций за всю 18-летнюю историю конкурса. И среди лучших мировых брендов продукция Минского завода виноградных вин получила самую высокую экспертную оценку.

К слову, недавно ЗАО "Минский завод виноградных вин" вручен сертификат TUV, подтверждающий соответствие крепкой алкогольной продукции этого предприятия стандарту FSSC 22000. Выполнение требований этого стандарта - это наивысший уровень экспертной оценки для производителей пищевой продукции. Эта система одобрена Глобальной инициативой по пищевой безопасности и интегрирует в себе весь мировой опыт по контролю над качеством выпуска безопасной продукции. Минский завод виноградных вин стал двадцать третьим предприятием в мире, аттестованным по данной системе, среди выпускающих крепкий алкоголь. И впервые в нашей стране в этой отрасли сертификат выдан не на отдельный вид продукции, а на все производство.

Минский завод виноградных вин стал двадцать третьим предприятием в мире, выпускающим крепкий алкоголь, аттестованным по системе FSSC 22000
Минский завод виноградных вин стал двадцать третьим предприятием в мире, выпускающим крепкий алкоголь, аттестованным по системе FSSC 22000

В практическом плане сертификат TUV позволяет осуществлять поставки продукции в крупнейшие мировые торговые сети. И первые результаты не заставили себя ждать. На потребительский рынок Канады впервые отправилась продукция белорусского производителя алкогольных напитков - торговые марки "Статут", "Магнат", "Сваяк", "Налібокі". А вскоре была осуществлена первая поставка в торговую сеть Auchan ("Ашан") в Российской Федерации - теперь там представлен премиальный крепкий напиток Gerard Depardieu ("Жерар Депардье"), который выпускают в Брестском филиале компании. При этом достигнуты договоренности о выводе этого продукта также на рынки Франции и Канады.

Премиальный крепкий напиток Gerard Depardieu ("Жерар Депардье") уже поставляется в торговую сеть Auchan ("Ашан") в Российской Федерации, а так же достигнуты договоренности о выводе этого продукта на рынки Франции и Канады
Премиальный крепкий напиток Gerard Depardieu ("Жерар Депардье") уже поставляется в торговую сеть Auchan ("Ашан") в Российской Федерации, а так же достигнуты договоренности о выводе этого продукта на рынки Франции и Канады

Не случайно ЗАО "Минский завод виноградных вин" считается одним из признанных лидеров алкогольной отрасли Беларуси. Предприятие постоянно наращивает объемы экспорта, и сегодня за рубеж отправляется уже каждая пятая бутылка крепкого алкоголя, выпущенная заводами компании.

Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира
Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира

По словам Ивана Троцкого, за минувший год зарубежные отгрузки были увеличены в четыре раза. Руководитель белорусской компании убежден, что успешно конкурировать на зарубежных рынках можно только высоким качеством выпускаемой продукции, поэтому здесь особенно внимательно относятся к этому вопросу. "Наше предприятие сумело создать настоящий национальный продукт, который за свое качество получил заслуженное признание во многих странах мира. Компания регулярно получает награды престижных международных конкурсов и дегустаций. Высокие оценки, которые выставляют нашей продукции профессиональные эксперты, безусловно, важны и почетны. Но лучшая награда для любого производителя - это высокий интерес со стороны покупателей. И тот факт, что сегодня каждая пятая бутылка, выпускаемая нашим предприятием, уходит на экспорт, свидетельствует о том, что мы на правильном пути и сумели найти свою нишу на мировых рынках", - отметил Иван Троцкий.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте - ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках - спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" уже много лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси, уступая в основном предприятиям, занимающимся переработкой и транспортировкой нефти и газа.

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Беларусь, награды, торговля
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