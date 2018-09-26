26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чернобыльской зоне начинается демаркация белорусско-украинской границы. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщает БЕЛТА.

По словам Анатолия Лаппо, "демаркация на картах уже определена, приступаем прямо на местности". Он рассказал, что на этом участке границы планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств. "Там будет только технический компонент и на определенных местах - пограничные подразделения исключительно для контроля и реагирования", - пояснил председатель Госпогранкомитета.

Этот участок границы будет оборудован системой видеонаблюдения. Если центр слежения обнаружит на участке человека, туда будет направлен пограничный наряд и поднят квадрокоптер для наведения. Реализовать проект планируется в том числе за счет международной технической помощи. Если эксперимент удастся, то такой опыт распространят на другие подразделения, добавил Анатолий Лаппо.

Демаркация белорусско-украинской границы в целом идет в плановом режиме, даже с небольшим опережением. На эти цели привлекается и международная техническая помощь примерно на 1,6 млн евро, что позволяет снизить нагрузку на бюджет. Работа будет завершена в установленные сроки, подчеркнул руководитель ГПК. Протяженность государственной границы между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, на половине работы завершены. Предстоит обозначить ее более чем тысячью пограничных знаков. С белорусской стороны их установлено около 700.

О ходе демаркации белорусско-украинской границы шла речь на этой неделе на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета. Анатолий Лаппо обозначил еще ряд вопросов, которые обсуждались у главы государства, в том числе о перспективах увеличения численности пограничников. Руководитель Госпогранкомитета пояснил, что это будет происходить за счет перераспределения сил и средств силового блока. Затрагивалась и тема обеспечения общественной безопасности на мероприятиях международного уровня с учетом того, что в 2019 году Беларусь будет принимать II Европейские игры. Анатолий Лаппо гарантировал, что пограничники обеспечат комфортное пересечение границы для законопослушных болельщиков и не пропустят нарушителей.-0-