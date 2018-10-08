В ДТП под Санкт-Петербургом погиб гражданин Беларуси, еще шестеро пострадали

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В аварии, произошедшей сегодня под Санкт-Петербургом, один гражданин Беларуси погиб и шестеро пострадали. Информацию об этом распространило управление ГИБДД региона, сообщает БЕЛТА.

Микроавтобус Mercedes Sprinter с рабочими попал в ДТП районе деревни Косколово Кингисеппского района Ленинградской области. В результате аварии автомобиль перевернулся. "В транспортном средстве находились девять человек - мужчины от 20 до 45 лет. Все - граждане Беларуси", - сказал представитель управления ГИБДД. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 12 спасателей и пять единиц спецтехники.-0-