В ДТП под Санкт-Петербургом погиб гражданин Беларуси, еще шестеро пострадали

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В аварии, произошедшей сегодня под Санкт-Петербургом, один гражданин Беларуси погиб и шестеро пострадали. Информацию об этом распространило управление ГИБДД региона, сообщает БЕЛТА.
Микроавтобус Mercedes Sprinter с рабочими попал в ДТП районе деревни Косколово Кингисеппского района Ленинградской области. В результате аварии автомобиль перевернулся. "В транспортном средстве находились девять человек - мужчины от 20 до 45 лет. Все - граждане Беларуси", - сказал представитель управления ГИБДД. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 12 спасателей и пять единиц спецтехники.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4798 BYN
|2.474 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.158 BYN
|2.155 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.2222 BYN
|3.218 BYN
|3.229 BYN