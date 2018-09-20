В Душанбе пройдет заседание совета по труду, миграции и соцзащите населения стран СНГ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ пройдет 21 сентября в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В повестке дня 16 вопросов, часть из которых связана с выполнением плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2020 года. Среди них - обмен информационно-методическими, нормативно-правовыми материалами и выработка единых принципов разработки и применения профессиональных стандартов стран СНГ. Также планируется обсудить социально-трудовую ситуацию в государствах и принимаемые меры в этой области, будут рассмотрены успешные практики в системе социального обслуживания населения, а также проект соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств СНГ.

На заседании в Душанбе будет проанализирована деятельность Межпарламентской ассамблеи государств СНГ по реализации перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве на 2016-2020 годы в социально-трудовой сфере, рассмотрены вопросы обмена информацией об организациях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по нормированию труда в странах СНГ и доступа к национальным информационно-аналитическим базам в социально-трудовой и миграционной сферах.

Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите населения является одним из старейших органов отраслевого сотрудничества в рамках Содружества. Он был создан в 1992 году для выработки согласованной политики в области трудовых отношений и социального партнерства, охраны труда, взаимодействия в решении проблем трудовой миграции и занятости, социальной защиты населения и охраны здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации. Совет занимается разработкой и рассмотрением проектов многосторонних международных договоров, комплексных программ и других документов по вопросам, относящимся к его компетенции, участвует в создании проектов модельных законов и рекомендаций в социально-трудовой сфере и рассмотрении вопросов, связанных с трудовой миграцией, занятостью, охраной труда и социальной защитой населения, обосновывает и разрабатывает принципы и критерии по определению статуса лиц, подвергшихся воздействию радиации. В его функции входит также участие в разработке методических подходов и рекомендаций по формированию общего рынка труда, взаимосогласованных социальных стандартов и базовых уровней реабилитации и охраны здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации, организация обмена информацией в социально-трудовой сфере, содействие в повышении квалификации кадров.-0-