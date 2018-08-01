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В ЕАЭС будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей

Общество 01.08.2018 | 20:35

1 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания представителей национальных органов, ответственных за безопасность дорожного движения и регистрацию автотранспортных средств.

"Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки комиссии, - сказал заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров. - Речь идет фактически о жизнях и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибли 19 тыс. человек в дорожно-транспортных происшествиях, причинами которых стали в том числе различные технические неисправности, нарушения требований техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств".

Вячеслав Бурмистров отметил, что в союзе, кроме этого базового техрегламента, действует целый ряд других документов, подготовленных комиссией совместно с государствами - членами ЕАЭС. "Надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта, - подчеркнул он. - Последние, например, приобретают так называемые автораспилы, которые при ДТП разрываются пополам, или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду. Все это несет большие риски для жизни пассажиров".

Представители ЕЭК сообщили, что для повышения дорожной безопасности и облегчения деятельности сотрудников регистрирующих органов комиссия работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей. Уже в этом году появится возможность формировать по авто достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего союза формат и обновляться в режиме реального времени.

"Участники мероприятия договорились о необходимости совершенствования национального законодательства по контролю за деятельностью испытательных лабораторий, осуществляющих оформление документов об оценке соответствия обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС, - проинформировали в пресс-службе. - Это необходимо для предотвращения случаев появления на дорогах небезопасных транспортных средств. Представители стран ЕАЭС рассмотрели вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей, находящихся в эксплуатации, ужесточения контроля в этой сфере, а также возможность установления контроля за организациями, вносящими изменения в конструкцию, с последующей проверкой безопасности автомобилей. Отмечена необходимость изменений актов комиссии, касающихся оформления заводами-изготовителями документов на газобаллонное оборудование. Это упростит работу производителей".-0-

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автомобиль, ЕАЭС
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