В ЕАЭС могут создать информресурс с данными о гражданах, которым ограничен выезд или въезд

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе могут создать информресурс с данными о гражданах, которым ограничен выезд из стран ЕАЭС или въезд в них. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам прошедшего в Астане совещания представителей уполномоченных органов стран - участниц союза в сфере миграции.

"Представители уполномоченных государственных органов стран союза в сфере миграции предложили рассмотреть на очередном заседании Консультативного комитета по миграционной политике при ЕЭК ряд вопросов. Среди них - вопрос о необходимости создания информационного ресурса на официальном сайте ЕЭК для информирования граждан государств - членов ЕАЭС об ограничениях во въезде/выезде, принятых государственными органами, о взаимодействии компетентных органов государств-членов по содействию эффективному трудоустройству граждан, о создании электронной биржи труда в рамках интеграционного пространства", - отметили в ЕЭК.

На совещании обсуждались нормы проекта соглашения о порядке въезда, выезда, следования транзитом граждан государств - членов ЕАЭС, а также другие вопросы обеспечения свободы передвижения. "По итогам обсуждения участники совещания приняли решение проработать вопросы взаимодействия компетентных органов государств - членов ЕАЭС в сфере информационного обмена персональными данными (в том числе в электронном виде), образцами документов, удостоверяющих личность граждан, обеспечения доступа к информации о действительных/недействительных документах граждан", - сообщили в пресс-службе.-0-