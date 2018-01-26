В экономике Беларуси в декабре 2017 года было занято 4,347 млн человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество занятых в экономике Беларуси в декабре 2017 года составило 4347,2 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

По данным Министерства труда и социальной защиты, на конец 2017 года 22,9 тыс. человек были зарегистрированы в качестве безработных. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2017 года составил 0,5% от численности рабочей силы.-0-