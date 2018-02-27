В экономике Беларуси в январе этого года было занято более 4,34 млн человек

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси в январе 2018 года было занято 4340,8 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.
По данным Министерства труда и социальной защиты, на конец месяца было зарегистрировано 23,8 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от численности рабочей силы.-0-
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