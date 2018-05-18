В финале конкурса инновационных проектов ЕАЭС примут участие 4 белорусские разработки

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финале конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", который состоится в октябре в Ереване, примут участие четыре белорусские разработки. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Лучшие разработки были определены во время белорусского полуфинала конкурса, который состоялся 16-17 мая во время форума "ТИБО-2018". Всего в полуфинале участвовали 29 компаний, 25 проектов вышли в отборочный тур, 11 - в полуфинал. Их рассматривали и оценивали более 100 экспертов в сфере цифровой экономики из пяти государств - членов ЕАЭС. Победителями были признаны инновационные проекты: цифровая система ранней диагностики заболеваний легких "Легкое дыхание", решение для упрощения экспортно-импортных расчетов и привлечения финансирования "Евразийская факторинговая платформа", система сертификации товаров, услуг, процессов "СертЧейн" и проект "ПР Образование", призванный формировать у детей устойчивую привычку к процессу обучения.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян пожелала участникам конкурса сохранить веру в идеи, которые они заложили в свои проекты. "Уверена, что это обязательно приведет к достижению целей. Вне зависимости от результатов конкурса надо продолжать работать. Может быть, требуется пересмотреть какие-то вопросы в своей деятельности, но не останавливаться", - сказала она.

Участие в финале конкурса открывает перед разработчиками дополнительные возможности получения межгосударственной и государственной поддержки, привлечения инвестиций и других форм помощи от лидирующих цифровых корпораций, венчурных фондов, акселераторов, отраслевых ассоциаций.

Ежегодный международный конкурс инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" организован Евразийской экономической комиссией в рамках подготовки к форуму "Евразийская неделя". Он призван выявить компании и проекты, способные внести значимый вклад в развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом реализации основных направлений цифровой повестки союза. Заявки на участие в конкурсе подали более 250 инновационных проектов из пяти стран. Полуфиналы конкурса проходят на ведущих деловых форумах в каждом из государств ЕАЭС.-0-