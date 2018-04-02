2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины особое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"В Год малой родины должны уделить особое внимание развитию инфраструктуры, в том числе в небольших населенных пунктах, районных центрах для организации достойного приема отдыхающих. Увеличивается количество агроэкоусадеб и повышается уровень обслуживания туристов, в этом отношении отмечается ярко выраженная динамика. Если говорить об иностранных туристах, то этот вид отдыха интересен не только россиянам, но и гражданам стран Западной Европы, Китая, Израиля", - отметил Михаил Портной.

Он также подчеркнул, что принятый указ о мерах по развитию агроэкотуризма предоставляет беспрецедентные условия.

По состоянию на 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 1 444 субъекта туристической деятельности (на 1 января 2017 года - 1 376 субъектов). В их числе 586 гостиниц и аналогичных средств размещения на 38,6 тыс. мест, 486 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 2 319 субъктов агроэкотуризма, 40 стоянок для кемперов.-0-

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