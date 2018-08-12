10 и 11 августа в горнолыжном комплексе "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, кому не противопоказаны физические нагрузки. Участникам необходимо было за минимальное время преодолеть трассу длинной 12 км, на которой находилось более 40 разнообразных препятствий.

Фото Дениса Костюченко