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В городском поселке Копысь открываются три магазина "Евроопт" и пункт заказов "ГиперМолла"

Общество 05.05.2018 | 15:43
Магазин "Евроопт" с пунктом оформления заказов "ГиперМолла" открылся сегодня в поселке Копысь по адресу ул.Базарная, 10
Магазин "Евроопт" с пунктом оформления заказов "ГиперМолла" открылся сегодня в поселке Копысь по адресу ул.Базарная, 10

В Год малой родины крупнейший белорусский ретейлер "Евроопт" продолжает активно расширять свое присутствие в глубинке, делая акцент на комплексном обслуживании. В любом населенном пункте, в котором проживают от 200 человек, компания готова открыть стационарный магазин, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечить с помощью автолавок. Первым районом, где "Евроопт" приступил к такому комплексному обслуживанию жителей всех сельских населенных пунктов, стал Оршанский. Компания приняла в аренду от местного райпо более 30 торговых объектов, три из которых находятся в городском поселке Копысь. Один из этих магазинов после проведенной реконструкции начал свою работу под вывеской "Евроопт" еще на прошлой неделе, а второй распахнул двери для покупателей в субботу, 5 мая.

Красная ленточка перерезана – пора за покупками!
Красная ленточка перерезана – пора за покупками!

Сегодня Копысь, история которого уходит в далекий 1059 год, называют образцом "деревни будущего". В небольшом, но перспективном поселке, что расположился в 35 км от Орши, есть своя поликлиника, аптека, почтовое и банковское отделения, комбинат бытового обслуживания с парикмахерской, а также кафе, библиотека, детский сад и школа, Дом культуры… Здесь же расположены Оршанский комбинат строительных материалов, а также цех по производству сыров Оршанского молочного комбината, так что с работой у местного населения проблем тоже нет. Одним словом, созданы все условия для жизни не менее комфортной, чем в городе. А с открытием магазинов "Евроопт" и уровень торгового сервиса у жителей Копыси станет соответствующим.

Теперь и уровень торгового сервиса в городском поселке Копысь будет городским!
Теперь и уровень торгового сервиса в городском поселке Копысь будет городским!

Так, в компактном магазине "Евроопт" с торговой площадью 71 кв.м, который начал свою работу сегодня на ул.Базарной, 10, покупатели могут найти все необходимые товары ежедневного спроса - около 800 товарных позиций. К слову, как и в магазинчике на ул.Октябрьская, 70, который открылся немногим раньше, 26 апреля. Несмотря на небольшую площадь переданных в аренду помещений, местные жители получили городской выбор товаров - от бакалеи и хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, свежих овощей и фруктов, рыбы и колбас до хозяйственных мелочей, домашней химии и косметической продукции. И все это по традиционным для "Евроопт" доступным ценам!

В компактном магазине "Евроопт" есть все необходимые товары ежедневного спроса
В компактном магазине "Евроопт" есть все необходимые товары ежедневного спроса

А уже совсем скоро, 9 мая, свою работу в городском поселке, по адресу ул.Октябрьская, 63, начнет и третий магазин торговой сети "Евроопт", где покупателям предложат промышленные товары. Здесь будут продаваться одежда, обувь, канцелярские товары, посуда, бытовая химия, гигиенические средства, хозяйственные товары, автотовары и многое другое. Всего - около 700 товарных наименований.

Но и это еще не все. В магазине "Евроопт" на ул.Базарной, который начал свою работу сегодня, разместился пункт оформления заказов интернет-гипермаркета "ГиперМолл". С помощью установленного в магазине компьютера каждый желающий сможет заказать на сайте gipermall.by необходимые товары с бесплатной доставкой на дом. Заказ доставят по указанному адресу уже на следующий день. Такая возможность будет полезна покупателям, которые в силу разных причин не имеют доступа к интернету.

Также в минимаркете разместился пункт оформления заказов "ГиперМолла" – для покупателей, у которых нет доступа к интернету
Также в минимаркете разместился пункт оформления заказов "ГиперМолла" – для покупателей, у которых нет доступа к интернету

Широкий ассортимент интернет-гипермаркета "ГиперМолл" сегодня включает более 40 000 товарных наименований: это бакалея, здоровое питание, детское питание, игрушки, парфюмерия и косметика, товары для дома, сада и отдыха, одежда и обувь, техника и электроника, канцелярские товары, книги и многое другое. Выбор, как в настоящем столичном гипермаркете! "ГиперМолл" и раньше обслуживал городской поселок, а теперь его ассортимент стал еще доступней для каждого жителя Копыси. А в придачу - и множество акций и скидок, которые предоставляет своим покупателям этот интернет-гипермаркет!

Помимо большого выбора товаров с открытием магазинов "Евроопт", жители поселка получили и такое преимущество современного торгового сервиса, как принцип самообслуживания. Возможность самому выбрать необходимые товары, а не просить продавца за прилавком показать интересующий экземпляр, уже давно стала привычной для жителей города, но еще далеко не всегда доступна сельчанам. Еще один традиционный плюс "Евроопт" - удобный график работы магазинов: без обеда и семь дней в неделю. Один выходной есть только у магазина промтоваров - и это понедельник.

Жители поселка получили и такие преимущества современного торгового сервиса, как принцип самообслуживания и удобный график работы магазинов
Жители поселка получили и такие преимущества современного торгового сервиса, как принцип самообслуживания и удобный график работы магазинов

И, что особенно приятно, с приходом "Евроопт" в Копысь заглянула и удача! Игровые коды за покупки, совершенные в магазинах торговой сети, будут участвовать в популярной игре "Удача в придачу!". Кто знает, может, уже в этом туре квартиру или автомобиль выиграет кто-то из жителей Копыси?

А если захватить "товар удачи", то в придачу к покупкам можно и квартиру выиграть!
А если захватить "товар удачи", то в придачу к покупкам можно и квартиру выиграть!

Не стоит забывать и о том, что открытие магазинов "Евроопт" - это не только дополнительные возможности для покупателей, но и новые рабочие места, с достойной зарплатой и хорошим социальным пакетом. И для района это тоже прямая экономическая выгода: магазины, безусловно, будут способствовать росту товарооборота региона, обеспечат дополнительные поступления в местный бюджет.

И, конечно, магазины "Евроопт" - это новые рабочие места, с достойной заработной платой и хорошим социальным пакетом
И, конечно, магазины "Евроопт" - это новые рабочие места, с достойной заработной платой и хорошим социальным пакетом

Об этом говорила сегодня на открытии торгового объекта и председатель Копысского поселкового исполнительного комитета Екатерина Вацуро.

Председатель Копысского поселкового исполкома Екатерина Вацуро: "Сегодня люди на селе хотят иметь такой же выбор и цены, что и в городе, поэтому многие ездили в ближайшие магазины "Евроопт" в Барань и в Оршу. А теперь сбылась наша мечта – все это появилось в шаговой доступности"
Председатель Копысского поселкового исполкома Екатерина Вацуро: "Сегодня люди на селе хотят иметь такой же выбор и цены, что и в городе, поэтому многие ездили в ближайшие магазины "Евроопт" в Барань и в Оршу. А теперь сбылась наша мечта – все это появилось в шаговой доступности"

- Поселок Копысь за последнее время совершенно преобразился, сделано очень многое, и очередным позитивным изменением стало развитие местной торговли, приход в наш населенный пункт торговой сети "Евроопт". Ведь качественное торговое обслуживание – это очень важно. В магазин жители ходят ежедневно, и поэтому большое значение имеют и ценовой фактор, и качество продуктов, и ассортимент, и сервис. Сегодня люди на селе хотят иметь такой же выбор и цены, что и в городе, поэтому многие ездили в ближайшие магазины "Евроопт" в Барань и в Оршу. А теперь сбылась наша мечта – все это появилось в шаговой доступности. Это настоящий праздник для жителей Копыси, посмотрите, все улыбаются, все рады. Мы благодарны от всей души за такой подарок! – подчеркнула представитель местной власти.

Местные жители, которые пришли на открытие магазина, действительно не скрывали радостных эмоций от того, что в их городском поселке будут работать сразу три торговых объекта "Евроопт". Впрочем, заглядывать за нужными товарами сюда наверняка будут и представители ближайших агрогородков и деревень, так что недостатка покупателей у магазинов точно не будет.

В числе покупателей, которые первыми пришли оценить "Евроопт" на ул.Базарной, 10, – семья Мартиновских.

Ольга и Игорь Мартиновские: "Это очень удобно, когда в одном магазине можно купить все, что нужно для семьи, и по хорошим ценам"
Ольга и Игорь Мартиновские: "Это очень удобно, когда в одном магазине можно купить все, что нужно для семьи, и по хорошим ценам"

- Это очень удобно, когда в одном магазине можно купить все, что нужно для семьи, и по хорошим ценам. И сама обстановка очень приятная, и обслуживание, - делятся своими впечатлениями супруги Ольга и Игорь. - А мы еще и в игре "Удача в придачу!" участвуем, вдруг повезет?

Заглянула на открытие минимаркета и Лариса Дроздова, художественный руководитель Дома культуры.

Лариса Дроздова: "Теперь не надо ехать в Оршу или Барань за продуктами. Вот, допустим, тот же лаваш я раньше всегда из города везла, а теперь буду дома покупать"
Лариса Дроздова: "Теперь не надо ехать в Оршу или Барань за продуктами. Вот, допустим, тот же лаваш я раньше всегда из города везла, а теперь буду дома покупать"

- Мне очень приятно, что открыли этот магазин, и теперь не надо ехать в Оршу или Барань за продуктами, как это бывало раньше. Вот, допустим, тот же лаваш я раньше всегда из города везла, а теперь буду дома покупать. И цены подходящие, очень даже доступные, и сам магазин сделали красивый, все в современном стиле. Душа радуется, что наш поселок становится все лучше, вот теперь и "Евроопт" есть! – говорит Лариса Петровна.

Маме в декретном отпуске Яне Артемовой современный торговый сервис тоже по душе! Можно не только купить все необходимое в родном поселке, но и заказать с бесплатной доставкой на дом.

Яна Артемова: "Часто делаю заказы в "ГиперМолле". Выбираешь все нужное, день доставки - и ждешь, привезут прямо к дому. Очень удобно!"
Яна Артемова: "Часто делаю заказы в "ГиперМолле". Выбираешь все нужное, день доставки - и ждешь, привезут прямо к дому. Очень удобно!"

- Сами понимаете, с ребенком большие покупки в магазине не всегда сделаешь, так что часто делаю заказы в "ГиперМолле". Выбираешь все нужное, день доставки - и ждешь, привезут прямо к дому. Очень удобно, мы довольны! – поясняет молодая мама.

Отметим, что желание жителей сельских районов получить доступ к современным торговым услугам неоднократно подтверждалось различными социологическими исследованиями, которые свидетельствуют, что открытия магазинов "Евроопт" с нетерпением ждут жители сельской местности по всей Беларуси. Еще в 2014 году во время исследования, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента, 93% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы в их населенном пункте открылся магазин сети "Евроопт". Проведенный в феврале 2018 года международной компанией Nielsen опрос во всех регионах показал аналогичные результаты.

Компания в свою очередь делает все возможное, чтобы максимально ускорить процесс открытия торговых объектов. Разработаны типовые проекты магазинов для сельской местности. И как только будет получен от местной власти участок под строительство торгового объекта, "Евроопт" готов приступить к работе. Быстровозводимые конструкции позволят ввести в строй торговый объект оперативно - на протяжении буквально трех месяцев с момента получения всех необходимых документов. Также компания заинтересована в аренде или приобретении в собственность уже существующих помещений, пригодных для открытия магазинов.

Мониторинг цен действительно подтверждает: стоимость товаров в магазинах на селе сегодня в среднем на 30% выше, чем в крупных городах. Так что с открытием магазинов "Евроопт" жители поселков и деревень фактически смогут экономить на покупках почти треть. Что не менее важно, предложив покупателям в глубинке "городские" цены, которые сегодня, как показывает мониторинг, намного ниже "сельских", "Евроопт" тем самым вовлекает в здоровую конкуренцию и остальных игроков на рынке местной торговли, а это опять же идет только на пользу покупателю.

- Мы высоко ценим доверие, которое оказано нашей компании руководством Оршанского района, и ответственность на нас лежит огромная. Наша задача - обеспечить комплексное обслуживание всего сельского населения района на новом, современном уровне. По сути, мы должны доказать, что способны кардинально изменить облик розничной торговли на селе. Мы предложим жителям белорусской глубинки тот ассортимент и такие цены, которые уравняют возможности сельчан и горожан по приобретению товаров ежедневного спроса. Оршанский район - это только первый шаг к новой реальности, в которой сельские магазины ни ассортиментом, ни ценами не будут отличаться от городских, - подчеркнул операционный директор ООО "Евроторг" Владлен Атрошкин. По его словам, "Евроторг" ведет активные переговоры с "Белкоопсоюзом" по сотрудничеству и в других регионах страны.

Операционный директор ООО "Евроторг" Владлен Атрошкин: "Оршанский район - это только первый шаг к новой реальности, в которой сельские магазины ни ассортиментом, ни ценами не будут отличаться от городских"
Операционный директор ООО "Евроторг" Владлен Атрошкин: "Оршанский район - это только первый шаг к новой реальности, в которой сельские магазины ни ассортиментом, ни ценами не будут отличаться от городских"

Таким образом, Оршанский район становится пионером в коренной трансформации сельской торговли в стране. Пример городского поселка Копысь прекрасно демонстрирует, как может измениться торговля в регионах с приходом крупнейшего белорусского ретейлера. И для кого-то эти перемены к лучшему могут стать дополнительным и веским аргументом в пользу того, чтобы не уезжать из своего родного поселка или деревни, остаться жить на своей малой родине.

СПРАВОЧНО:

На 1 мая ООО "Евроторг" (магазины "Евроопт" и "Бруснічка") управляло 564 магазинами во всех регионах страны, из которых 61 расположен в сельских населенных пунктах. Кроме того, в стране работают 45 автолавок "Евроопт", четыре из которых - суперсовременные, с системой самообслуживания. Развозной торговлей охвачены 17 районов страны, а маршруты автолавок включают почти 1 600 деревень и около 40 садовых товариществ.

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