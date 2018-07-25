В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход - Калинин

25 июля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход. Об этом заявил сегодня журналистам в Бресте заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Когда мы видим, что один застройщик решает для индивидуальных заказчиков все вопросы - от замысла до ввода объекта - тогда идет строительство. А когда мы просто раздали участки, то за 10 лет там только 50% введенных домов. Мы видим, что стоимость строительства индивидуального жилья с комплексным подходом гораздо ниже, а процесс эффективней", - сказал вице-премьер.
В целом определено, что на участках индивидуальной жилой застройки должна быть минимальная инфраструктура. Строительство самого дома ведет застройщик, сети и квартальные сооружения выполняются с участием бюджета (электроэнергия, вода, подъездная дорога в гравийном исполнении).
Анатолий Калинин отметил, что объемы индивидуального жилищного строительства в Брестской области традиционно выше, чем в других регионах. В том числе по этой причине Брест выбран в качестве места проведения республиканского семинара по вопросу "О состоянии и перспективах развития индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь".
Участники семинара посетили кварталы комплексной индивидуальной застройки, ознакомились с опытом брестчан. Во второй половине дня пройдет пленарное заседание.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3268 BYN
|2.323 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9901 BYN
|1.986 BYN
|1.991 BYN
|RUB
|3.158 BYN
|3.15 BYN
|3.16 BYN