В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход - Калинин

25 июля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход. Об этом заявил сегодня журналистам в Бресте заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы видим, что один застройщик решает для индивидуальных заказчиков все вопросы - от замысла до ввода объекта - тогда идет строительство. А когда мы просто раздали участки, то за 10 лет там только 50% введенных домов. Мы видим, что стоимость строительства индивидуального жилья с комплексным подходом гораздо ниже, а процесс эффективней", - сказал вице-премьер.

В целом определено, что на участках индивидуальной жилой застройки должна быть минимальная инфраструктура. Строительство самого дома ведет застройщик, сети и квартальные сооружения выполняются с участием бюджета (электроэнергия, вода, подъездная дорога в гравийном исполнении).

Анатолий Калинин отметил, что объемы индивидуального жилищного строительства в Брестской области традиционно выше, чем в других регионах. В том числе по этой причине Брест выбран в качестве места проведения республиканского семинара по вопросу "О состоянии и перспективах развития индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь".

Участники семинара посетили кварталы комплексной индивидуальной застройки, ознакомились с опытом брестчан. Во второй половине дня пройдет пленарное заседание.-0-