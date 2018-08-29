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В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе

Общество 29.08.2018 | 09:00
Крупнейший ретейлер страны - "Евроопт" - стал первым сетевым оператором, активно подключившимся к развитию развозной торговли на селе
Крупнейший ретейлер страны - "Евроопт" - стал первым сетевым оператором, активно подключившимся к развитию развозной торговли на селе

Горожанину трудно осознать некоторые реалии сельской жизни. Речь даже не о бытовых условиях. Разговор скорее о ритме жизни, который задает деревенская реальность. Встало солнце - пора к живности. Выпала роса - хорошо бы траву скосить. Высохло сено - надо до дождя убрать его под крышу. А просигналила автолавка - пора делать покупки!

Социальный стандарт

Конечно, деревни бывают разными. В более выигрышной ситуации - агрогородки. В них приближение жизни сельчан к городским условиям предполагает, среди прочего, и наличие стационарных магазинов, в которых в любое время можно совершить покупку товаров и продуктов первой необходимости. Это - один из социальных стандартов.

Но в Беларуси множество и иных деревень. И нужно понимать, что никогда не будет экономически оправдано открытие стационарного магазина в селе, в котором остался лишь десяток обитаемых дворов. Спасение в таком случае одно - развозная торговля. Она активно развивается в стране. Еще не так давно прерогатива продавать с колес полностью принадлежала Белкоопсоюзу. Теперь же по деревням страны отправились и автолавки частников. А первым сетевым оператором, активно подключившимся к развитию развозной торговли на селе, стала сеть "Евроопт" - крупнейший ретейлер страны.

Инвестиции в будущее

"Евроопт" решительно подключился к работе на селе еще несколько лет назад. А в Год малой родины, которым был объявлен 2018-й в Беларуси, только прибавил обороты на данном направлении - было заявлено, что до конца года на селе будет открыто не менее 200 стационарных магазинов.

Отметим, что ранее представители компании неоднократно подчеркивали - "Евроопт" готов открыть свой стационарный магазин в любой деревне с численностью населения от 400 человек. Но и малые села не останутся без магазина! Ведь обеспечение торговым обслуживанием небольших населенных пунктов сеть готова осуществить с помощью развозной торговли - автолавок.

Маршруты автомагазинов "Евроопт" проходят через более чем 1,6 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 74 тыс. человек
Маршруты автомагазинов "Евроопт" проходят через более чем 1,6 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 74 тыс. человек

Слова не расходятся с делом - численность обычных магазинов на селе растет, растет и количество автолавок "Евроопт" и маршрутов, которые они обслуживают.

На данный момент "Евроопт" занимается развозной торговлей в 18 районах Беларуси. В этот перечень входят Сморгонский, Несвижский, Борисовский, Буда-Кошелевский, Воложинский, Браславский, Жабинковский, Узденский, Оршанский, Волковысский, Минский, Гродненский, Круглянский, Молодечненский, Шарковщинский, Ганцевичский, Солигорский и Хойникский районы - как видим, из всех областей страны.

Автолавка в деревне Барсуки Минского района
Автолавка в деревне Барсуки Минского района

Автомагазины "Евроопт" обслуживают как малые деревни, вплоть до тех населенных пунктов, где проживает всего 1 человек, так и агрогородки. Всего автомаршруты сети проложены через 1635 населенных пунктов, в которых проживает 74 тыс. человек.

Покупатели автомагазинов "Евроопт" могут получить скидку по дисконтной карте "Е-плюс" и поучаствовать в игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
Покупатели автомагазинов "Евроопт" могут получить скидку по дисконтной карте "Е-плюс" и поучаствовать в игре "Удача в придачу!"

В работе на маршрутах - 49 автолавок компании, в том числе 9 автомагазинов самообслуживания, уникальных не только для нашей страны, но и зарубежья.

Сельчане называют эти машины "магазинами на колесах". В отличие от традиционных автолавок, автомагазин самообслуживания - полноценный, пусть и небольшой, минимаркет. Покупатель сам заходит в магазин и сам отбирает нужные ему товары. Можно спокойно прочитать этикетку, выяснить состав продукта, дату и место производства. Можно, в конце концов, лично убедиться в свежести хлеба или упругости банана. А выбрав товар, остается лишь расплатиться на выходе.

Из 49 автолавок компании - 9 уникальных, с системой самообслуживания. Автомагазин самообслуживания, деревня Аскерки Борисовского района
Из 49 автолавок компании - 9 уникальных, с системой самообслуживания. Автомагазин самообслуживания, деревня Аскерки Борисовского района

Стоит ли упоминать о том, что автолавки "Евроопт" оснащены всем необходимым оборудованием для поддержания температурных режимов хранения скоропортящихся продуктов, а конструкция витрин исключает падение товаров с полок во время движения? И, конечно же, в автомагазинах "Евроопт" точно так же, как в стационарных торговых объектах, покупатель может расплатиться как наличными, так и банковской картой, а также принять участие в фирменной дисконтной программе "Е-плюс", позволяющей экономить до 5% от стоимости чека. И сыграть в игру "Удача в придачу!", в которой разыгрываются деньги, автомобили и столичные квартиры. В общем, такая автолавка - это полноценный городской магазин, но с визитом в самую дальнюю деревню!

Все, как в обычном магазине!
Все, как в обычном магазине!

И еще одна цифра - для того, чтобы лучше понимать, чем отличается автолавка крупного оператора от передвижного магазина других субъектов хозяйствования. Обычные автолавки в селах встречали многие: как правило, в них есть только самые необходимые продукты - это сотня наименований товаров, не больше. Так вот, в автолавке "Евроопт" представлено 450-500 товарных позиций, а в машинах самообслуживания - 550-650 наименований продукции по ценам стационарных магазинов "Евроопт". На практике эти цифры означают одно - у покупателя всегда есть выбор товара по справедливой цене. И он не должен брать единственный привезенный батон или чай одного сорта. Сельчанин в автомагазине "Евроопт" сможет приобрести именно тот товар, который ему в данный момент приглянулся.

У покупателя всегда есть выбор товаров по справедливой цене
У покупателя всегда есть выбор товаров по справедливой цене

Борисовский опыт

Наиболее успешно проект развозной торговли компания реализует в Борисовском районе. Здесь работает 7 автолавок сети "Евроопт", в том числе 3 машины самообслуживания. А всего маршруты проложены через 228 населенных пунктов района, в том числе через самые маленькие деревни, буквально с одним жителем! В целом автомагазины "Евроопт" обслуживают практически все малые населенные пункты района.

Отметим при этом, что места под солнцем в этом районе хватает всем, и развозная торговля отнюдь не сконцентрирована в одних руках. Местные власти руководствуются простым, но справедливым принципом: хочешь работать - конкурируй! И именно поэтому борисовский опыт стал настолько успешным.

Председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская: "Важно, чтобы у жителей сельской местности был выбор – что покупать, у кого и по какой цене. Иными словами, чтобы в сельской торговле создавалась активная конкурентная среда"
Председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская: "Важно, чтобы у жителей сельской местности был выбор – что покупать, у кого и по какой цене. Иными словами, чтобы в сельской торговле создавалась активная конкурентная среда"

Председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Тамара Красовская избиралась по Борисовскому сельскому округу №63, а потому очень хорошо знакома с ситуацией в районе. Комментируя развитие сельской торговли, Тамара Петровна отметила, что обеспечением населения Борисовского района потребительскими товарами и услугами сегодня занимаются различные субъекты хозяйствования. Розничную торговлю ведут магазины частной формы собственности, потребительской кооперации, а также сетевые операторы.

- При этом считаю очень важным, чтобы у жителей сельской местности, так же, как и у горожан, был выбор - что покупать, у кого и по какой цене, - говорит депутат. - Иными словами, чтобы в сельской торговле также создавалась активная конкурентная среда.

Как позитивное явление Тамара Красовская отмечает тот факт, что на селе активно работает торговая сеть "Евроопт".

Сельчане довольны автолавками "Евроопт"
Сельчане довольны автолавками "Евроопт"

- Я часто бываю в своем округе, встречаюсь с избирателями, и люди очень положительно высказываются о работе этой сети, - рассказала Тамара Петровна. - Сельчан устраивает ценовая политика, разнообразие товаров на полках магазинов "Евроопт". Сегодня жителям деревень важно купить уже не просто качественный товар, но именно тот, который хочется. Поэтому очень важно, чтобы у них был выбор. Конечно, должна быть конкуренция, должны быть разные участники рынка, но нельзя не понимать, что у сельской торговли всегда была очень сильна социальная функция. И считаю положительным примером, что к этой работе подключился "Евроопт".

По словам депутата, сельчане очень довольны так называемым магазином на колесах - машиной самообслуживания, в которую можно войти, как в обычный магазин, и самому выбрать нужный товар. При этом, отмечает Тамара Красовская, водитель и продавец, которые привозят товары в село, принимают заказы на те товары, которых нет в данный момент в ассортименте автолавки, но необходимы покупателям. И в следующий раз привозят сделанный заказ.

Расплатиться можно не только наличными, но и карточкой
Расплатиться можно не только наличными, но и карточкой

- Если мы говорим о конкурентной среде на рынке торговых услуг, мне бы хотелось обратиться ко всем участникам сельской торговли - не забывайте о тех деревнях, где жителей очень мало, особенно удаленных от районного центра, - призвала Тамара Красовская. - Это очень важно. Конечно, все участники рынка стремятся попасть в те населенные пункты, где много людей, большой товарооборот. А для населения нужно, чтобы магазин на колесах заехал в каждую деревню и строго по графику - так, как это устроено в торговом обслуживании сельчан сетью "Евроопт". Люди знают, когда будет машина, где она останавливается - и покупают то, что им нравится.

Автомагазины "Евроопт" работают строго по графику и в них можно найти или заказать все нужные товары
Автомагазины "Евроопт" работают строго по графику и в них можно найти или заказать все нужные товары

Интересный факт: районные власти, оценив работу торговой сети "Евроопт" по обеспечению сельчан развозной торговлей, предложили компании запустить дополнительные маршруты автомагазинов по крупным деревням, в том числе там, где открыты стационарные торговые объекты иных субъектов хозяйствования. Если проект будет успешно реализован, это будет означать, что в Борисовском районе в сельской торговле целенаправленно создается действенная конкурентная среда, о которой говорила Тамара Красовская. А это, конечно же, только в интересах людей.

Внимание - каждому покупателю

Операционный директор сети магазинов "Евроопт" Владлен Атрошкин не видит ничего необычного в том, с каким вниманием относится компания к проблемам сельской торговли. По его словам, пятая часть населения страны, а значит, и каждый пятый покупатель, живет в деревнях и поселках. Поэтому и там должна быть организована торговля на современном уровне. Конечно, это требует инвестиций: как в стационарные, так и в и передвижные магазины, а также в логистические мощности. Опыт сети "Евроопт" в том же Оршанском районе, который компания взяла на комплексное обслуживание, открыв сразу 33 стационарных сельских магазина и несколько маршрутов автолавок, показывает, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков.

Операционный директор сети магазинов "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Мы готовы в любом районе приступить к комплексному обслуживанию сельских жителей и внедрить развозную торговлю с использованием автомагазинов даже в самых небольших населенных пунктах. Главное – заинтересованность районных властей"
Операционный директор сети магазинов "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Мы готовы в любом районе приступить к комплексному обслуживанию сельских жителей и внедрить развозную торговлю с использованием автомагазинов даже в самых небольших населенных пунктах. Главное – заинтересованность районных властей"

- Для нас нет деления покупателей на своих и чужих, городских и сельских. Мы убеждены, что иметь возможность пользоваться услугами современной торговли должны все покупатели страны, вне зависимости от того, в каком населенном пункте они проживают. Именно поэтому "Евроопт" активно работает на селе, и это направление мы считаем важным и перспективным. Опыт и Оршанского, и Борисовского районов свидетельствует, что развитие конкурентной среды в сельской торговле дает ощутимые результаты. "Евроопт" готов в любом районе приступить к комплексному обслуживанию сельских жителей современными формами торговли. Мы предлагаем внедрить развозную торговлю в любом регионе страны - даже в самых небольших населенных пунктах обеспечив торговое обслуживание. Пока не везде районные власти проявляют заинтересованность к нашей инициативе. Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конченом счете это в интересах белорусских покупателей, - убежден Владлен Атрошкин.

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сельское хозяйство, торговля
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