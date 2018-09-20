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В кассах Беларусбанка с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи в ЕРИП

Общество 20.09.2018 | 10:32
Фото из архива
Фото из архива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кассах ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи в едином расчетном и информационном пространстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Комиссия в размере Br1 будет взиматься при каждом платеже за обучение, парковку, услуги интернета и т.д. Бесплатно эти платежи можно будет совершать в каналах дистанционного банковского обслуживания: интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках.

Наиболее востребованные у населения платежи - оплата коммунальных услуг и городского телефона - останутся бесплатными. Вознаграждение также не будет взиматься за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы), в пользу общественных объединений, Беларусбанка, на благотворительные счета, в виде взносов страховыми агентами. Комиссия не будет взиматься с ветеранов Великой Отечественной войны.

"Увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты - ключевые направления развития системы безналичных расчетов в стране. Беларусбанк разрабатывает инновационные продукты, постоянно совершенствуя действующие, с целью повышения заинтересованности населения в хранении денежных средств на банковских счетах, а также для формирования доверия клиентов к современным платежным инструментам", - отметили в отделе коммуникаций.

Беларусбанк с 16 июля отменил взимание вознаграждения за регистрацию в интернет-банкинге и выдачу карты кодов при регистрации в системе. Товары и услуги можно оплатить с помощью сервисов Belarusbank Pay, Samsung Pay и QR-кода.

В настоящее время почти 2 млн клиентов Беларусбанка пользуются интернет-банкингом, около 500 тыс. - услугами М-банкинга. Доля безналичных платежей, совершаемых в дистанционном банковском обслуживании, составляет 74,1%.-0-

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Теги
банки, Беларусбанк, платежи, услуги
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