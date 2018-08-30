30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом медучреждении Беларуси появится штатный медицинский психолог. Об этом сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА, посвященного обсуждению норм медицинской этики и деонтологии.

"Профессия очень стрессовая, у медицинских работников быстро развивается синдром выгорания, и им просто необходима профессиональная психологическая поддержка, - отметила она. - Поэтому Служба психологической помощи в системе здравоохранения будет расширяться. В каждом медучреждении появится штатный медицинский психолог, который будет работать как с пациентами, так и с медперсоналом. Такое решение принято на недавней коллегии Министерства здравоохранения".

В настоящее время рассматривается вопрос организации подготовки медицинских психологов на базе Гродненского медуниверситета, в том числе по программам переподготовки. Это позволит решить вопрос оказания психологической помощи населению и медицинским работникам, подчеркнула Ольга Маршалко.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, в настоящее время при каждом учреждении здравоохранения, а также при других организациях, подчиненных Минздраву, действуют комиссии по вопросам медицинской этики и деонтологии, которые рассматривают обращения, связанные с нарушением норм медицинской этики во взаимоотношениях медработников с пациентами и коллегами. Кроме того, создаются общественные советы при учреждениях здравоохранения, в состав которых могут входить и пациенты. Они имеют возможность вносить свои предложения и помогать в решении конфликтных ситуаций.-0-

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