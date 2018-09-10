10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В книги Олега Новицкого войдут по 114 вопросов и фотографий на космическую тему. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА журналист, супруга космонавта Юлия Новицкая.

"Космонавты часто ведут блоги во время полетов и пишут книги после возвращения из космоса. Я давно уговаривала супруга поделиться своими знаниями и впечатлениями после двух полетов. Но из-за большой занятости ему самому заниматься этим некогда. В итоге он согласился с моим предложением о подготовке двух книг, над которыми будем работать вместе: Олег будет наговаривать на диктофон, а мне предстоит расшифровывать запись и готовить текст", - сказала Юлия Новицкая.

По задумке, свет увидят две книги: "114 фото 114-го космонавта" и "114 вопросов 114-му космонавту". 114 - порядковый номер Олега Новицкого среди участников космических полетов СССР и России.

"За два полета муж сделал огромное количество фотографий, которыми хотел бы поделиться. Их не на один альбом хватит. А что касается вопросов - космическая тема столь объемна и многогранна, что и в 114 ее не исчерпаешь", - поделилась мнением супруга космонавта.

Идея создания книг только родилась, о сроках ее реализации говорить пока рано, но начать работать над ней супруги Новицкие планируют вскоре.

Юлия Новицкая - журналист, автор книги в двух частях "Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта". Обе вышли в Беларуси в издательстве "Мастацкая літаратура". Юлия участвует в работе 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который проходит в Минске.-0-