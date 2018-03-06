В конкурсе "Профледи" победила представительница "Гродно Азот"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победу в профсоюзном конкурсе "Профледи" одержала председатель цехового комитета централизованного отдела технического контроля (ЦОТК), начальник лаборатории ЦОТК ОАО "Гродно Азот" Лилия Лебедева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Победить Лилии Лебедевой позволила активная жизненная позиция, организация разноплановых мероприятий, помощь членам профсоюза, участие в спортивных, культурных событиях, благотворительных акциях. В качестве награды она получила подарочный сертификат на санаторно-курортную путевку в санаторий "Белорусочка".

В "Гродно Азот" Лилия Лебедева пришла сразу после окончания Полоцкого государственного университета. За время работы здесь она четырежды становилась призером конкурса "Лучшая идея года". Три из пяти ее рационализаторских предложений с успехом внедрили на предприятии.

Финалистом, получившим наибольшее количество голосов во время открытого интернет-голосования, стала председатель Чаусской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Юлия Козыренко.

Для участия в конкурсе потенциальные профледи были выдвинуты своими коллективами. Заявки размещались на информационном интернет-портале ФПБ. Проголосовать за понравившихся участниц могли все желающие. Организаторы искали женщин, которые знают, как защитить права и интересы коллег, умеют помогать и словом, и делом. В первую очередь тех, кого любят, ценят и уважают в трудовых коллективах. "Профледи" - не конкурс красоты.

В итоге в финал прошли восемь конкурсанток - профсоюзных лидеров предприятий и организаций со всей страны. Далее участниц ждали интересные испытания, во время которых им предстояло погрузиться в мужские профессии, например, побывать в ОАО "Беларуськалий" и спуститься в шахту, попробовать себя водителем 450-тонного карьерного самосвала-рекордсмена БелАЗ.-0-