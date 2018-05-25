В конкурсе Social Weekend победил проект по социализации людей с психическими заболеваниями

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одиннадцатом республиканском конкурсе Social Weekend победил проект по социализации людей с психическими заболеваниями, сообщили БЕЛТА организаторы.

Гран-при конкурса получил проект "Социальная ресайклинг-мастерская "ТАК". Команда предложила организовать пошив тряпичных зайцев при психоневрологическом диспансере или интернате. Игрушки будут выставлены на продажу. Таким образом пациенты смогут чувствовать себя частью общества.

Приз зрительских симпатий унес с собой проект "Центр канистерапии - Корса", направленный на обучение собак специальным командам, которые помогут в реабилитации детей со сложными заболеваниями опорно-двигательной системы. Будет запущена услуга "Собака - друг пенсионера" для одиноких пожилых людей.

Среди проектов в области образования, медицины, здорового образа жизни одержала победу инициатива "Велоножки", цель которой - дать возможность родителям с особенными детьми ездить на велосипедах. Команда закупит крепления и сделает специализированный прокат в парке Победы в Минске.

В свою очередь компания velcom, продолжая популяризировать белорусскую культуру, выбрала проект "Скарбонка гульняў". Грант будет направлен на издание настольной игры, которая обучит детей родному языку.

Меценаты поддержали также проекты "Молодежная" по изменению стиля одноименной станции метро и "Фасолика" по созданию магазина с многоразовой и экологичной упаковкой. Отмечена инициатива "Все свои в кафе", которая обучит официантов обслуживать клиентов с особыми потребностями. Будет реализован "Особый подход", цель которого - закупить специальные приспособления, адаптирующие водные лыжи, катамараны и другое спортивное снаряжение для людей с особыми потребностями.

В целом белорусские меценаты поддержали полезные для общества идеи на Br50 тыс. В этом году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок. Всего за 5 лет существования конкурса социальных проектов Social Weekend общая сумма инвестиций в социальную сферу составляет более Br300 тыс., за главный приз поборолись более 2 тыс. полезных идей. Организатором конкурса является Местный социальный фонд "Добра".-0- ﻿