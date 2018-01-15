В крещенских купаниях по всей Беларуси ожидается участие более 100 тыс. человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 100 тыс. человек. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как проинформировал председатель объединения, купание в период празднования Крещения будет организовано в районе 53 спасательных станций и 34 спасательных постов. В данных мероприятиях будут задействованы 442 работника ОСВОДа. "Ожидается участие более 100 тыс. человек. Около 50 тыс. - на Гомельской городской станции, около 30 тыс. - на мозырской станции, в других регионах меньше. С каждым годом количество участников увеличивается, - отметил Анвар Игамбердиев. - Мы совместно с работниками МЧС будем обеспечивать дежурство в местах купаний. Будут присутствовать правоохранители и медики".

В акватории Свислочи в районе Комсомольской станции ОСВОД 17-21 января будет проводиться открытый чемпионат по спортивному зимнему плаванию. В нем планируется участие около 400 человек из 18 стран.

Глава Минской городской организации ОСВОДа Федор Клюкач добавил, что на всех восьми спасательных станциях в столице и районе все подготовлено для купаний. Окунуться можно будет в оборудованных местах на Минском море, Вяче, Птичи, в районе "Криницы", а также на Цнянском водохранилище, Комсомольском озере и водохранилище Дрозды.

Главный внештатный специалист Минздрава по комбустиологии Алексей Часнойть напомнил о необходимости тепло одеваться во время празднований и не употреблять спиртного. "Большинство случаев обморожений отмечается у людей в алкогольном опьянении, - отметил медик. - Алкоголь не согревает - 15-20 минут человек может чувствовать какой-то прилив тепла, но затем наступает спазм сосудов и температура тела снижается, особенно на руках и ногах. Поэтому в состоянии опьянения на сильный мороз выходить не нужно". Он добавил, что в прошлом году в связи с обморожениями находились на лечении около 150 человек, около 60% из них выполнялись операции по удалению тканей и ампутации.

Как подчеркнул представитель Минздрава, участники купаний должны в первую очередь иметь хорошее здоровье. "К примеру, сосудистые заболевания - варикозная болезнь, атеросклероз - ухудшают кровоснабжение отдаленных участков тела, соответственно переохлаждения у таких пациентов могут случаться намного чаще. Особых способов подготовки к крещенским купаниям не существует. Но здравый смысл и ум должны превалировать в данной ситуации", - сказал он.-0-