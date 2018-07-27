В Кыргызстане стартовали чемпионаты дружественных армий СНГ по офицерскому троеборью и стрельбе

27 июля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Чемпионаты дружественных армий государств СНГ по офицерскому троеборью и стрельбе из штатного оружия стартовали сегодня на базе войсковой части 20636 Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС Кыргызстана.

Участники чемпионатов начали прибывать в Кыргызстан с 25 июля. Для участия также прибыла белорусская делегация. Открытие мероприятия прошло 27 июля при участии первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Кыргызстана Кубанычбека Орозматова, который в своем приветствии отметил: "Подобные совместные спортивные соревнования - весомое событие в общественно-спортивной жизни наших государств и наглядный показатель активного развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, способствующее укреплению боевого содружества наших армий".

Спортивные соревнования между военнослужащими стран-партнеров проводятся на постоянной основе с целью укрепления дружбы и сотрудничества между вооруженными силами государств Содружества, обмена опытом по подготовке воинов-спортсменов международного класса, пропаганды спортивных достижений ВС государств Содружества на международной арене. Вооруженные силы Кыргызстана встречают у себя гостей уже во второй раз - в прошлом году здесь же имели место жаркие баталии между участниками 2-х Военно-спортивных игр с участием более 2000 военных из СНГ.

В этом году соревнования по офицерскому троеборью включают в себя стрельбу из пистолета Макарова, бег на 100 м и бег на 1, 2 и 3 км в соответствии с возрастной категорией. Стрельба из штатного оружия будет проводиться из пистолета Макарова и автомата Калашникова из положения лежа и стоя. Мероприятия продлятся до 1 августа.-0-

Фото с сайта Кабар