В Кыргызстане завершилось учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане завершилось командно-штабное учение с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2018", сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

Заключительный этап командно-штабного учения состоялся сегодня на полигоне Эдельвейс. В нем были задействованы около 2 тыс. военнослужащих, 300 единиц техники, 40 летательных аппаратов, в том числе беспилотные.

"По легенде учения, в связи с обострением обстановки высшее руководство одной из стран, которая является членом организации, обратилось в ОДКБ с просьбой оказать помощь для стабилизации ситуации в регионе и недопущения вторжения боевиков на территорию своей страны из сопредельного государства. Совет коллективной безопасности организации, в который входят главы всех шести государств, во время внеочередной сессии совета принял решение об оказании военной и военно-технической помощи. В кратчайшие сроки в условную зону вторжения боевиков были передислоцированы воинские контингенты государств ОДКБ. Главной задачей группировки КСОР ОДКБ на полигоне Эдельвейс было провести совместную операцию по разгрому незаконных вооруженных формирований", - рассказали в пресс-центре.

Ведение разведки для обнаружения базовых районов подготовки боевиков и маршрутов их передвижения осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов и разведывательного самолета Су-24МР Вооруженных сил России. Во время учения российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 продемонстрировали возможность нанесения точечных мощных ударов по выявленным базовым районам боевиков и их инфраструктуре. Штурмовики Су-25 Казахстана и России и бомбардировочная авиация - Су-30СМ Казахстана и Су-24М России нанесли огневое поражение по выдвигающимся колоннам незаконных вооруженных формирований. После нанесения удара с пикирования осколочно-фугасными авиационными бомбами калибра 100 кг и неуправляемыми авиационными ракетами С-8 часть сил противника была уничтожена. Контроль поражения целей выполнял российский беспилотник "Орлан-10".

"Высадка тактического воздушного десанта из пяти Ми-8 позволила занять выгодный рубеж для предотвращения захвата боевиками населенного пункта. Две группы специального назначения Армении и Беларуси осуществляли высадку по фалу, группы России и Кыргызстана - посадочным способом. Действия десантников поддерживали боевое охранение, гаубичная артиллерийская батарея "Мста-Б" Кыргызстана. Для предотвращения подхода резервов противника к блокированному КСОР ОДКБ населенному пункту был высажен тактический воздушный десант ВДВ России и Десантно-штурмовых войск Казахстана с военно-транспортного самолета Ил-76", - добавили в объединенном пресс-центре учения.

Командование КСОР предложило боевикам сдаться, однако те категорически отказались, пытаясь прорваться в горное ущелье, применяя все имеющееся вооружение, в том числе артиллерию и танки. В результате по выявленному району скопления боевиков и командному пункту их полевых командиров был нанесен групповой удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". По условиям учения пуск производился электронно. Благодаря активным и скоординированным действиям противник был уничтожен, государственная граница восстановлена.

Маневры в Кыргызстане проводились в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018".-0-