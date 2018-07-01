В Мадриде дипломаты и представители белорусской диаспоры спели гимн Беларуси

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Споем гимн вместе", приуроченная к Дню Независимости, прошла в Мадриде, сообщили БЕЛТА в посольстве Республики Беларусь в Испании.

Дипломаты посольства и представители белорусской диаспоры, проживающие в Испании, 30 июня исполнили гимн Республики Беларусь на набережной реки Мансанарес, чем привлекли немалое внимание со стороны горожан.

Кроме того, была организована небольшая театрализация на тему праздника белорусского народного календаря "Купалле". Знакомство с его обрядами, а также белорусскими песнями "Купалінка", "Лявоніха", "Полька" вызвало интерес у испанских зрителей.

Акция "Споем гимн вместе" проводится в Мадриде уже второй год подряд. Первыми такую традицию завели дипломаты посольства Беларуси во Франции.-0-