10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали об алгоритме действий при обнаружении лесного пожара. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Свидетелей лесного или торфяного пожара в МЧС призывают сразу же проинформировать о ЧП службу спасения по телефону 101 или 112. "Главная задача - не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место и убедиться, что не осталось очагов горения. Самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для этого используются зеленые ветви, также можно забрасывать кромку пожара грунтом", - рассказали в спасательном ведомстве. При этом здесь настоятельно рекомендуют не тратить даром времени на уже прилично разыгравшийся огонь - в этом случае лучше поспешить за помощью. Покидая место пожара, нужно идти навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении при возможности лучше прикрывать рот и нос мокрой тряпкой.

"Во время тушения необходимо соблюдать правила безопасности и помнить, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. Горение дерева на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. При обнаружении торфяного пожара нужно учитывать, что в зоне горения могут образовываться глубокие прогары, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив палкой глубину выгоревшего слоя", - рекомендуют в МЧС.

Спасатели констатируют, что лесной или торфяной пожар, как правило, - дело рук человека. В редких случаях они происходят из-за удара молнии или самовозгорания торфяника. В МЧС напомнили об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение. Согласно КоАП это грозит штрафом в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br24,5). Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса, торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет штраф от 25 до 50 БВ.

Как сообщалось, в Беларуси запрет на посещение лесов введен в 72 районах. В связи со сложной пожароопасной обстановкой полностью закрыты леса всех южных областей страны - Брестской, Гомельской, Гродненской. Частично закрыты для посещения леса Минской, Витебской и Могилевской областей. Введение запрета на посещение лесов подразумевает полный отказ от посещения лесного фонда людьми, в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д. Не допускается также въезд транспорта, за исключением служебного.-0-