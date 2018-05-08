В местах празднований 9 Мая будет работать максимальное количество пропускных пунктов

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах массовых празднований 9 Мая будет работать максимальное количество пропускных пунктов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Личный состав органов внутренних дел с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая переводится на усиленный вариант несения службы. Для координации работы и организации взаимодействия в МВД будет организована работа оперативно-ситуационного штаба, аналогичные штабы будут развернуты и в территориальных подразделениях. "Места праздничных мероприятий будут взяты под особый контроль, в наиболее многолюдных будет организован пропускной режим. Предусмотрено выставление оцепления по периметру с использованием мобильных турникетов. Будет проведен осмотр саперно-пиротехническими группами и оборудовано необходимое количество контрольно-пропускных пунктов для досмотра граждан и их вещей, а также эвакуационных выходов. Произведены расчеты и для того, чтобы люди быстро могли попасть в охраняемую зону, будет задействовано максимальное количество контрольно-пропускных пунктов", - рассказал Дмитрий Курьян.

В Минске во время утренних мероприятий на пл. Победы будут работать 10 контрольно-пропускных пунктов с 24 пунктами пропуска. Вечером предусматривается работа 13 КПП с 55 пунктами пропуска на их основе. "Перед каждым КПП будет установлен информационный стенд с указанием запрещенных к проносу предметов и вещей. Традиционно для ветеранов, инвалидов, беременных и людей с детьми будут оборудованы отдельные контрольно-пропускные пункты, о которых можно узнать у любого сотрудника милиции", - сказал Дмитрий Курьян. Сотрудники милиции нацелены на оказание всяческого содействия ветеранам. В случае крайней необходимости милиционеры могут доставить их домой на служебных авто.

Под особым вниманием милиции будут и места проведения праздничного салюта в парках Максима Горького, Янки Купалы и 50-летия Победы. На территории у салютных установок в радиусе 350 м предусматривается ограничение движения и запрет стоянки транспорта.

Спасатели 9 мая тоже перейдут на усиленный вариант несения службы. "Боевые расчеты будут максимально укомплектованы личным составом. Организовано взаимодействие со службами оперативного реагирования. Работники МЧС заранее обследовали все места массовых празднований", - проинформировал начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Андрей Юржиц. Он добавил, что подразделения спасателей будут дежурить в местах проведения праздничных салютов.

Будут усилены в день праздника и медорганизации. "Установлены административные дежурства, обеспечено дежурство бригад скорой помощи в местах массовых мероприятий. В организациях здравоохранения выделены резервные места по основным профилям, обеспечено наличие резерва лекарств. Травмпункты усилены высококвалифицированными специалистами", - сообщил начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук.

Старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей напомнил, что 9 мая в Минске с 10.00 до окончания утренних мероприятий, а также с 17.00 до конца вечерних мероприятий в центральной части города будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта по просп. Независимости от ул. Я.Купалы до ул. Козлова, по ул. Захарова от просп. Независимости до ул. Первомайской и по ул. Киселева от просп. Независимости до ул. Красной.-0-