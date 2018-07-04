В местах празднования Дня Независимости не зафиксировано ни одного происшествия - МВД

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах празднования Дня Независимости не зафиксировано ни одного происшествия. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря реализованному комплексу предварительных мероприятий, а также переходу личного состава органов внутренних дел во время проведения праздничных мероприятий на усиленный вариант несения службы в местах проведения массовых мероприятий не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия или преступления. Более того, хотелось бы особо подчеркнуть, что среднестатистическая регистрация преступлений была ниже в этот день в три раза, чем обычно", - сказал Дмитрий Курьян.

Для обеспечения безопасности жителей Беларуси и гостей страны органы внутренних дел на праздничных площадках с наиболее массовым пребыванием людей проводили досмотры. "Только в Минске функционировало более 140 пунктов пропуска. Это позволило обеспечить наиболее комфортный и быстрый проход к местам проведения мероприятий. Требования ко всем без исключения предъявлялись одинаковые - никаких крупногабаритных вещей, алкоголя, взрывчатых, ядовитых веществ, оружия и иных запрещенных предметов. Сотрудники милиции помогали гражданам ориентироваться в праздничной суете. Инспекторы ГАИ обеспечили безопасность дорожного движения возле мест массовых гуляний. При этом на отдельных участках дорог было временно ограничено движение транспортных средств", - сказал Дмитрий Курьян.

Как отметил первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Алексей Иоффе, в день проведения праздничных мероприятий 3 июля вся работа была построена на основе ранее разработанных планов. Боевые расчеты дежурили в местах проведения основных мероприятий. Была обеспечена безопасность, в том числе и отдельными нарядами органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Основные мероприятия проходили в Минске - в столице была задействована 21 единица техники на утреннем мероприятии, связанном с проведением парада, вечером - 18 единиц. За период праздничных мероприятий чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано", - рассказал представитель МЧС.

Начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук подчеркнул, что практически не было обращений за оказанием медицинской помощи. "Наши бригады дежурили во всех местах массовых мероприятий. По всей республике, там, где участвовали ветераны, было организовано их медицинское сопровождение. То есть медработники были закреплены непосредственно за ветеранами - они доставлялись из районов Минска к месту проведения парада и обратно", - пояснил Олег Панчук.-0-