27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В МИД РФ рассчитывают на создание в обозримом будущем между Беларусью и Россией "шенгена на двоих". Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных России Григорий Карасин сегодня в интервью корреспонденту БЕЛТА и журналистам СМИ Союзного государства.

Григорий Карасин отметил, что в качестве первого шага по созданию единого визового пространства ведется разработка проекта белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. "Соглашением будет создана возможность, чтобы белорусские визы давали право легально находиться на российской территории, и наоборот", - пояснил замглавы МИД РФ.

По его словам, цель этого документа - с одной стороны, оставить белорусско-российскую границу открытой, а с другой - избежать всех возможных рисков, связанных с проникновением на территорию двух стран террористов и радикалов. "Мы не хотим, чтобы это коснулось нас, в этом заинтересованы и наши белорусские коллеги, поэтому идет такой щепетильный процесс согласования деталей, - сказал Григорий Карасин. - Несколько встреч было на экспертном уровне, эти вопросы обсуждались на уровне премьеров. Наша задача - буквально в ближайшие недели выйти на такое соглашение. Я надеюсь, что оно будет подписано и вступит в силу уже где-то в первые месяцы нового года".

Замглавы МИД РФ отметил, что соглашение о взаимном признании виз - это важный этап на пути единого визового пространства. "Конечно, единое визовое пространство - это нечто большее, чем признание виз, но это соглашение - хорошая основа для того, чтобы двигаться дальше, потому что единое визовое пространство декларировано нами в качестве общей цели. Я убежден, что она будет достигнута в видимом будущем", - резюмировал Григорий Карасин.-0-