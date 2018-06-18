В Минприроды пояснили, как действовать при обнаружении "краснокнижников"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о порядке действий при обнаружении дикорастущих растений и диких животных, занесенных в Красную книгу Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

Минприроды организует работу по выявлению и учету мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси. Порядок организации данной работы утвержден постановлением Совета Министров от 18 мая 2009 года №638. Данный порядок не распространяется на культивируемые растения и разводимых в неволе диких животных.

Граждане, которые установили место обитания диких животных и (или) место произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси, в том числе на земельном участке, находящемся у них в частной собственности, должны проинформировать об этом территориальный орган Минприроды. Сотрудники ведомства совместно со специалистами научных организаций выедут на место, чтобы подтвердить принадлежность указанного вида к редким и исчезающим, а также при необходимости оформить паспорт места произрастания или места обитания. Одновременно с паспортом оформляется охранное обязательство.

Охранное обязательство включает перечень мероприятий, направленных на сохранение вида дикого животного или дикорастущего растения, в том числе касающихся установления специального режима охраны и использования места обитания (произрастания). Например, в перечне могут быть следующие пункты: не проводить сплошные рубки главного пользования, проводить хозяйственные мероприятия преимущественно в зимний период года, не проводить гидромелиоративные и земляные работы, изменяющие ландшафт и др.

На сегодня в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов включено 202 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений. Данные списки утверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 9 июня 2014 года №26.-0-