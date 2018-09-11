На озере Фаак в Австрии с 3 по 9 сентября проходил самый крупный в Европе мотофестиваль - European Bike Week. Он проводился уже в 26-й раз. Масштабный праздник в последние годы собирает около 110 тысяч мотоциклистов.
Знают ли зарубежные байкеры о фестивале H.O.G. Rally Minsk 2018 и планируют ли туда направиться?
Теперь ни у кого не останется сомнений, что в Минск выдвигаются мотоциклисты со всего света. Приезжайте 15 сентября на Курган Славы и к Дворцу Спорта и убедитесь сами.
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