В Минске два абитуриента удалены с ЦТ по белорусскому языку за шпаргалки

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с централизованного тестирования по белорусскому языку удалены за шпаргалки два абитуриента. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.
"За использование шпаргалок с централизованного тестирования были удалены два человека. Один из абитуриентов сдавал белорусский язык в БНТУ, второй - в медицинском университете. В целом же первое испытание прошло достаточно спокойно и организованно. Не было зарегистрировано никаких нареканий ни по началу экзамена, ни по процедуре его проведения", - отметил Юрий Миксюк.
Испытание по белорусскому языку для абитуриентов-нарушителей в этом году закончено, этот экзамен они не смогут сдать даже в резервные дни. Директор РИКЗ еще раз призвал поступающих соблюдать правила проведения ЦТ. "Абитуриенту следует прийти в пункт сдачи ЦТ за 30 минут до экзамена. При себе нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. В аудиториях категорически запрещается использовать различные устройства связи. Те, кто принесут на экзамен мобильные телефоны или шпаргалки, будут удалены с экзамена и не смогут его сдать в этом году", - напомнил Юрий Миксюк.
Следующее испытание централизованного тестирования - по русскому языку - пройдет 14 июня.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN