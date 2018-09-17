В Минске начала работу школа журналистики "Мастерская BY-RU"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе Дома прессы начала работу международная школа журналистики "Мастерская BY-RU", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал один из инициаторов проекта - секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин, идея проведения подобной школы родилась во время XIX Всемирного конгресса русской прессы, который прошел в июле 2017 года в Минске.

"Мастерская BY-RU" уже апробировалась в Гродно. На базе редакции газеты "Гродзенская праўда" в течение восьми месяцев практикующие журналисты и эксперты в области медиа из Беларуси и России провели серию мастер-классов. Ее работа была признана эффективной, поступали просьбы о новом наборе, поэтому решили продолжить проект, расширив масштаб. Теперь "Мастерская BY-RU" будет работать в Гродно и Минске", - сказал Вадим Гигин. По его мнению, проект стал серьезной основой для развития молодых авторов, у которых есть возможность общаться с коллегами, черпать для себя новые знания, говорить об актуальных вопросах журналистики и основах профессионального мастерства.

Слушателями международной школы журналистики "Мастерская BY-RU" стали молодые журналисты из разных регионов страны, прошедшие конкурсный отбор и планирующие обогатить свои навыки. Обучение пройдет в течение года.

Сегодня запланировано первое занятие школы. "Телевидение подручными средствами. Как сделать актуальное документальное кино" - об этом расскажут телеведущий и политический обозреватель канала "Россия" Константин Семин и журналист, оператор, специалист по компьютерной графике, шеф-редактор программы "Агитпроп", соавтор фильма "Последний звонок" Николай Дьяков. Декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, политолог и публицист, секретарь общественного объединения "Белорусский союз журналистов" Вадим Гигин выступит на тему "Трансформация медиа. Революция или эволюция".

После обучения лучшие выпускники, участники проекта, смогут пройти стажировку в ведущих СМИ России и Беларуси.

Международная школа журналистики "Мастерская BY-RU" стала совместным проектом Белорусского союза журналистов, международного медиаклуба "Формат А-3", а также журналистского сообщества "Друзья-Сябры".-0-