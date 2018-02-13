В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ темы развития ВС

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, а также патриотического воспитания населения, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди победителей творческого конкурса сотрудники БЕЛТА. Коллектив агентства получил диплом первой степени в номинации "Тесное и плодотворное сотрудничество". Также первая премия в номинации "В режиме реального времени" была вручена корреспонденту Светлане Пекарь. Фотограф агентства Рамиль Насибулин одержал победу в номинации "Остановись, мгновение". Диплома второй степени и второй премии был удостоен коллектив редакции визуальной информации БЕЛТА за цикл фоторепортажей, иллюстрирующих жизнь и деятельность органов военного управления, соединений и воинских частей ВС, военных учебных заведений и организаций Министерства обороны.

В церемонии награждения приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, министр информации Александр Карлюкевич, помощник министра обороны по идеологической работе в ВС - начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Александр Гура.

Андрей Равков отметил символичность подведения итогов в преддверии Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил Беларуси. "Этот праздник символизирует всенародный характер защиты Родины, в основе которого лежит патриотизм белорусского народа. Именно поэтому в тематике нашего конкурса присутствуют два взаимосвязанных концептуальных понятия - военное строительство и патриотическое воспитание. Это два неразрывно связанных направления госполитики, успешная реализация которых является гарантом стабильности мира и созидания на белорусской земле", - сказал он.

Министр обороны Андрей Равков и министр информации Александр Карлюкевич

Глава военного ведомства отдельно подчеркнул высокую эффективность сотрудничества Вооруженных Сил и СМИ. "Примером тому служит освещение совместного стратегического учения "Запад-2017", которое мы проводили в сентябре прошлого года. По его завершении глава государства дал высочайшую оценку работе средств массовой информации. В том числе об этом он говорил и на сегодняшнем заседании Совета безопасности. Кроме этого, там был обозначен ряд проблем и недостатков, которые у нас с вами еще имеются", - проинформировал Андрей Равков.

В среднем ежегодно вопросам строительства и развития Вооруженных Сил посвящается более 3 тыс. публикаций в печатных СМИ, около 150 часов теле- и 80 часов радиоэфира. Важность этой работы отметил министр информации. "Те страницы газет, которые посвящены разным аспектам жизнедеятельности Вооруженных Сил, читают во всей стране. Те радиотелевизионные программы, которые имеют добрые многолетние традиции, из которых читатель, зрители и радиослушатель узнают про сегодняшние события, про те подвиги, которые совершают сегодня солдаты, безусловно, притягивают народ нашей страны", - констатировал Александр Карлюкевич.-0-

Фото Оксаны Манчук