В Минске открыли мемориальную доску и кабинет белорусского ученого-физика Николая Борисевича

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыли мемориальную доску и кабинет белорусского ученого-физика, Президента Академии наук БССР Николая Борисевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Сегодня в Минске прошли торжества по увековечиванию памяти выдающегося ученого. В них приняли участие руководство НАН Беларуси, известные ученые, бывшие соратники, ученики академика, представители научных организаций и высших учебных заведений страны. "Под руководством Николая Александровича Борисевича белорусская Академия наук стала одной из лучших академий Советского Союза. Белорусские ученые по ряду важнейших научных направлений заняли ведущие позиции в мире", - отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В главном корпусе НАН Беларуси сегодня была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная известному ученому. Авторы проекта - Армен Сардаров и Константин Костюченко. В Институте физики НАН, где Николай Борисевич проработал долгие годы, сегодня открылся мемориальный кабинет. В экспозиции представлены документы и материалы, фотографии, личные вещи из архива семьи ученого, приборы, с помощью которых он проводил научные исследования.

Николай Александрович Борисевич - выдающийся ученый и организатор науки, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Беларуси и Российской академии наук, Герой Социалистического Труда, активный участник Великой Отечественной войны и партизанского движения в Беларуси, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Республики Беларусь, обладатель звания "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь". На протяжении 18 лет - с 1969 по 1987 год - он был президентом Академии наук БССР.

Николай Борисевич создал крупную научную школу, получившую международное признание. Его научные исследования в области молекулярной спектроскопии, люминесценции, лазерной физики и инфракрасной техники совершили прорыв в понимании процессов взаимодействия света и вещества. Он подготовил более 30 кандидатов наук, 12 его учеников стали докторами наук, среди них три академика и член-корреспондент.-0-

Фото Национальной академии наук Беларуси