В Минске открылся "Евроопт" в формате cash & carry

Торговая сеть "Евроопт" открыла в Минске свой первый магазин в формате cash & carry - в микрорайоне Каменная горка по адресу ул.Казимировская, 6 . Покупатели "ЕВРООПТ CASH & CARRY" могут приобретать товары как в розницу, так и небольшими партиями, экономя при этом до 40%, сообщил руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев.

Руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев: "В Беларуси "Евроопт" стал одной из первых торговых сетей, кто предложил формат cash & carry своим покупателям"

- Формат cash & carry, что дословно можно перевести как "покупай и забирай", довольно популярен во всем мире. Приобретая товары упаковками, в таких торговых объектах можно получить существенную скидку. В Беларуси "Евроопт" стал одной из первых торговых сетей, кто предложил формат cash & carry своим покупателям, - отметил Егор Хрусталев.

Мелкооптовые секции сегодня работают на базе гипермаркетов "Евроопт" в Бресте (Варшавское шоссе, 11-1), Гомеле (пр-т Речицкий, 5В), Могилеве (Минское шоссе, 31), Гродно (пр-т Победы, 47) и Витебске (пр-т Московский, 130-1). До недавнего времени такая же секция работала и в столичном гипермаркете "Евроопт Сухарево" по адресу ул.Монатажников, 2. Но, учитывая исключительно высокий спрос со стороны покупателей, было принято решение открыть в Минске отдельный специализированный магазин.

По сравнению с секцией, которая работала в "Евроопт Сухарево", площадь магазина "ЕВРООПТ CASH & CARRY" в 2 раза больше, а ассортимент - в 2,5 раза шире. На сегодня здесь представлено свыше 3 500 товаров: бакалея, соки, кофе, чай, вода, напитки, кондитерские изделия, фрукты и многое другое. Любой из этих товаров покупатели могут приобрести небольшой партией. Как за наличный, так и безналичный расчет.

На сегодня в "ЕВРООПТ CASH & CARRY" представлено более 3 500 товаров, каждый из которых можно приобрести как в розницу, так и небольшой партией

При этом на каждом ценнике есть информация о том, какое количество единиц товара нужно приобрести, чтобы на него начала действовать специальная цена. Это количество в каждом случае разное и может быть намного меньше того, которое содержится в упаковке.

- Такой формат работы ориентирован прежде всего на индивидуальных предпринимателей, владельцев небольших магазинов и павильонов, кафе и ресторанов, а также частных лиц, которые готовятся к проведению мероприятий и торжеств. Возможность сэкономить будет интересна и тем покупателям, кто готов покупать небольшие партии товаров про запас или приедет за покупками для себя и соседей. Экономия будет существенной, поскольку разница с розничной ценой составит до 40%, - подчеркнул Егор Хрусталев.

Стоит заглянуть в "ЕВРООПТ CASH & CARRY" и за повседневными покупками. То есть в том случае, если вам нужно меньшее количество товаров, чем то, с которого начинает действовать специальная цена со скидкой. Стоимость товаров даже при покупке в розницу получается выгодной - на уровне цен в магазинах "Бруснічка". К тому же в этом случае покупатели могут получить скидку по своей дисконтной карте "Е-плюс". Также при покупке в розницу можно воспользоваться картами рассрочки и принять участие в игре "Удача в придачу!" .

- Наша компания заботится о покупателях и, учитывая их интересы, предлагает разнообразные форматы торговли: от гипермаркетов до малых сельских магазинов, а также супермаркет с премиальным ассортиментом Euroopt Prime и магазины с "вкусными" ценами "Бруснічка". Мы убеждены, что новый магазин "ЕВРООПТ CASH & CARRY" приятно удивит покупателей удобством и ценами. Приглашаем за покупками! - отметил руководитель пресс-службы ООО "Евроторг" Егор Хрусталев.

Кстати, давайте узнаем, как оценивают "ЕВРООПТ CASH & CARRY" сами покупатели?

Предприниматели Людмила и Андрей Гиль приехали из города Лепеля Витебской области за товарами для своего небольшого магазина.

Предприниматели Людмила и Андрей Гиль приехали из Лепеля за товарами для своего магазина

- Раньше мы ездили на Монтажников, так что можем оценить перемены, - делятся своим мнением они. - Стало свободнее, ассортимент увеличился, покупки стало делать комфортнее, все-таки отдельный магазин, а не секция внутри гипермаркета. Все устраивает, думаю, продолжим закупаться здесь!

Минчане Надежда и Александр Павловы заглянули за большими покупками по особо радостному поводу - подготовка к свадьбе дочери.

Минчане Надежда и Александр Павловы заглянули за покупками по особо радостному поводу - подготовка к свадьбе дочери

- Здорово, что открылся такой магазин, очень удобно и выгодно, - оценивают эти покупатели новый формат. - Раньше ездили на Монтажников, когда нужно было закупиться к какому-либо банкету, а теперь сюда будем заходить, и друзьям посоветуем!

Покупательница Татьяна Макарова приехала за выгодными ценами из Молодечно Минской области, чтобы приобрести все нужное не только для своей семьи, но и для соседей.

Татьяна Макарова из Молодечно приехала за нужными товарами не только для своей семьи, но и для соседей

- Скидываемся все вместе, а потом чек делим, и все, - объясняет она простую логику действий. - Очень рады увеличению площади и ассортимента, и девочки-кассиры такие приветливые! Словом, все устраивает, хорошо, что есть такой магазин!

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске.

По информации на 1 апреля ООО "Евроторг" управляло более чем 520 магазинами различных форматов под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" по всей стране. Ежедневно покупки в торговых объектах сети совершают около 1 млн белорусов.

На 1 апреля в Беларуси насчитывалось более 520 магазинов различных форматов под брендами "Евроопт" и "Бруснічка"

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы Беларуси. При этом доставка осуществляется бесплатно и без выходных.

Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" доставляют покупки бесплатно и без выходных во все регионы Беларуси